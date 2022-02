Talentul nu ține cont de vârstă, însă succesul, ar spune unii, vine doar pentru cei care muncesc. Așa cum o face și Theo Rose, chiar dacă are doar 24 de ani. Intrată în industria muzicală de câțiva ani, artista a reușit să „bifeze” colaborări importante, însă fără a face compromisuri. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre parcursul ei în muzică, dar și despre cei pe care-i consideră „stâlpi” ai carierei sale.

Matteo, Bogdan de la Ploiești, Horia Brenciu, Pepe, Nosfe și, mai nou, Cabron sunt artiștii care au avut încredere în talentul lui Theo Rose. Colaborările au reușit să „prindă” la public și să ajungă pe primele locuri din Trending-ul de pe YouTube.

Privind în spate, artista recunoaște că experiențele trăite datorită muzicii au ajutat-o să se maturizeze profesional, însă e recunoscătoare că, în ciuda vârstei fragede, nu s-a lăsat pradă tentațiilor.

Cu cine își dorește Theo Rose o colaborare

CANCAN.RO: Recent, ai lansat o piesă, „Fructul interzis”, alături de Cabron, unul dintre artiștii cu experiență din industrie. Ce piese de-ale lui îți amintești din copilărie?

Theo Rose: Îmi amintesc de perioada în care Cabron făcea parte din “Codul Penal” și mai sunt piesele acelea comerciale “Arată-le la toți”, “Iarna pe val” și multe altele.

CANCAN.RO: Câți ani aveai și ce făceai când Cabron cânta o bucată din piesa voastră în “Pradă de război”, cu Brighi?

Theo Rose: Aveam abia 16 ani.

CANCAN.RO: Cu ce alt artist “din garda veche” ți-ai dori o colaborare și care te-a inspirat la nivel de creație?

Theo Rose: Mi-ar plăcea tare mult să am o colaborare cu Uzzi! Îmi place tare și îmi dă senzația aia de forță și de un mesaj foarte puternic de transmis.

„Am ratat foarte multe etape ale adolescenței”

CANCAN.RO: Dacă te aflai în locul Evei, ai fi atentat la fructul interzis?

Theo Rose: Nu cred că aș fi fost cu nimic mai presus decât Eva. De asta a fost Eva! N-ar fi fost mare diferență nici dacă mă punea Dumnezeu pe mine prima.

CANCAN.RO: Care este fructul interzis pentru Theo Rose, sau ce ți-ai fi dorit să faci, dar nu ai îndrăznit niciodată?

Theo Rose: Am ratat foarte multe etape ale adolescenței și m-am concentrat în a mă desfășura și manifesta nebunește pentru că m-am gândit tot timpul la ce urma să se întâmple, la viitorul meu, și nu am vrut niciodată să rămână vreo amintire dubioasă față de mine, așa că am preferat să stau departe de anumite activități poate tentante.

„Dacă tot ce se întâmplă cu mine va fi efemer, e clar voia lui Dumnezeu”

CANCAN.RO: Într-o notă mai serioasă, ce persoane ți-au ghidat cariera?

Theo Rose: Sora mea a fost prima care a crezut că aș putea avea vreodată o carieră în domeniul artistic. După aceea au mai existat profesori de muzică cum ar fi, de exemplu, Dan Dimitriu, cu care m-am pregătit în perioada liceului, la canto. Ar mai fi primii mei manageri și cărămida de forță și ultima pusă la baza carierei mele este Boier Bibescu.

CANCAN.RO: Unui artist care înregistrează asemenea cifre îi este teamă de efemeritate?

Theo Rose: Atunci când știi că nimic nu ține de tine și că, de fapt, totul este deja stabilit de mai sus, nu-ți mai este frică pentru că știi că se va împlini voia Domnului, oricare ar fi aceea. Așa că, dacă tot ce se întâmplă cu mine va fi efemer, e clar voia lui Dumnezeu. Important e ca, atât cât am activitate și cât are succes tot ce fac eu, să inspire alți oameni, să-i inspir pe alții, să-i motivez și să reușească și ei. Și să le arăt că se poate, oricine ai fi și de unde ai veni.

CANCAN.RO: Care a fost primul tău contact cu celebritatea și cum l-ai gestionat?

Theo Rose: Primul meu contact cu celebritatea cred că a venit în urma mai multor apariții de-ale mele de la televizor. Și, pe lângă asta, cred că eram foarte activă pe rețelele de socializare, drept urmare, în momentul în care am intrat în competiția „Bravo, ai stil!”, care mi-a ridicat considerabil numărul de urmăritori, am ajuns acolo cu 70.000 de urmăritori făcuți pe spatele și inspirația mea, și tocmai de asta, eram un fel de semi-vedetă.

CANCAN.RO: Cum reușești să nu lași faima să te controleze?

Theo Rose: Munca mea, de-a lungul timpului, nu a fost cu scopul de a obține faimă. Eu mi-am dorit ca muzica mea să fie cântată și recunoscută de către oameni, iar eu să fiu un om care să-i inspire pe alții. Să fiu luată drept exemplu! Nu neapărat să leșine oamenii atunci când mă văd, nu cred că asta e ce mi-am dorit.

Vreau ca, atunci când ies în locuri publice, să nu-mi fie frică să fiu acolo, să mă simt bine între oameni, iar oamenii să știe că sunt un om normal, la fel ca ei. Nu cred că am ce să gestionez, în ceea ce privește faima și nici cum să mă controleze, pentru că nu o bag în seamă și fiindcă nu asta e ceea ce-mi doresc.

CANCAN.RO: În ce proiect TV ți-ai dori să participi și care ți s-a părut cel mai dificil până acum?

Theo Rose: Mi-aș dori să particip în orice proiect TV în care să fiu pusă în valoare și în care să fie de folos toate atuurile mele, proiectului, dar și mie. Și, cel mai frumos și greu proiect din care am făcut parte și la un alt nivel a fost, cu siguranță, „SuperStar”. A fost revelator pentru mine să mă aflu în poziția de prezentator.

