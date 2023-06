Theo Rose, emoționată până la lacrimi! Artista le-a arătat totul fanilor

Theo Rose este în culmea fericirii de când a devenit mamă. În dimineața zilei de 14 iunie, a venit pe lume Sasha, un băiețel perfect sănătos pe care părinții l-au așteptat cu nerăbdare. După ce au fost externați, artista și fiul său au petrecut câteva zile acasă, apoi cântăreața și-a dus copilul în vizită la rude. Vedeta se mândrește ori de câte ori are ocazia cu micuțul în mediul online, însă ultima fotografie pe care aceasta a publicat-o în mediul online i-a emoționat pe fani.

Theo Rose are o relație foarte apropiată cu fanii săi care îi cunosc aproape fiecare „secret”. Artista a reușit de-a lungul timpului să strângă alături de ea o comunitate impresionantă de oameni care îi sunt alături la fiecare pas. Internauții au fost în ultimele luni mult mai „atenți” cu artista având în vedere că sarcina a pus-o de câteva ori în dificultate.

Nașterea s-a desfășurat în cele mai bune condiții, iar cei care o urmăresc pe artistă i-au trimis în ziua respectivă sute de mesaje de încurajare. Nu este un secret pentru nimeni faptul că artista l-a așteptat cu sufletul la gură pe micuțul Sasha care nu a venit pe lume la termenul stabilit. Acum, vedeta este nedespărțită de fiul său și ori de câte ori are ocazia le arată internauților cât de frumos se dezvoltă acesta.

În această perioadă, cântăreața se află la casa părintească alături de copil și de partenerul său, Anghel Damian.

Recent, pe rețelele de socializare, Theo Rose a postat mai multe imagini cu familia ei, și evident cu micuțul, însă de această dată artista și-a impresionat fanii cu o fotografie emoționantă. Cântăreața a postat o imagine cu străbunica și fiul ei.

”Am uitat să vă arat asta. Străbunica pentru prima dată”, a scris Theo Rose emoționată, pe contul ei personal de Instagram.

Theo Rose: „Prima dimineață acasă”

După trei zile petrecute în clinica privată, în atenția medicilor, artista și micuțul Sasha Ioan au mers acasă. Pe pagina sa de Instagram. Theo Rose a împărtășit cu fanii din mediul online primele impresii din postura de mămică.

Cântăreața a mărturisit că fiul ei este foarte cuminte, însă, ea are o stare ciudată deoarece încă nu înțelege ce i se întâmplă.

„Am o stare așa de zici că sunt beată, zici că sunt pe altă planetă. Nu-mi revin, nu-mi dau seama că e adevărat! Am ieșit pe balcon, e prima dimineață acasă, a fost o noapte foarte frumoasă, mă înțeleg cu copilul ăsta ceva extraordinar, nu știu cum să vă explic. Eu treaba asta cu mamele… o iubesc mai mult pe mama parcă, nu știu… e ceva.

Eu de când am aflat că sunt însărcinată am început să scriu într-un jurnal. Mă rog, vreau să îl dau lui Sasha când o să fie mare, mai adolescent, cu mintea în mai multe părți așa. L-am băgat la somn, i-am dat să mănânce și nu am vrut să ratez, trebuie să-i povestesc cum a fost pentru mine experiența cu nașterea, când l-am văzut prima dată”, a spus Theo Rose.