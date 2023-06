Theo Rose, forţată să se opereze de urgenţă: „Au sesizat nişte riscuri şi a trebuit să programăm cezariana”

Theo Rose a născut miercuri, 14 iunie 2023, un băiețel perfect sănătos. Cântăreaţa a aşteptat cu sufletul la gură să îşi strângă fiul în braţe. Imediat după ce Sasha Ioan a venit pe lume, artista le-a transmis fanilor săi un mesaj emoţionant prin care le-a mulţumit pentru toată susţinerea. Recent, proaspăta mămică a împărtășit cu cei care o urmăresc noi detalii despre experiența nașterii și a dezvăluit emoțiile pe care le-a trăit atunci când l-a văzut pentru prima dată pe cel mic.

Theo Rose este în culmea fericirii de când a devenit mamă. Artista s-a recuperat destul de repede după acest moment, iar în ultimele zile, atât cât timpul i-a permis, a stat de vorbă cu fanii săi. Cântăreaţa le-a povestit acestora că la recomandarea medicilor a născut prin cezariană.

Deşi s-a pregătit 9 luni să îl aducă pe fiul său pe lume, pe cale naturală, cadrele medicale au vrut să evite complicaţiile şi au sfătuit-o să aleagă cealaltă variantă.

„Sunt brici, foarte bine! Nici nu visam că o să fie așa bine! Sunt fericită tare, ia uite a început să gângurească pe aici. Cred că tata o să zică prima dată că din ce văd așa, are ochii lui. (…) Am născut la 09:17, asta e ora exactă a nașterii. Am născut prin cezariană pentru că așa mi-au indicat medicii. A fost o sarcină relaxată, o naștere la fel. Eu eram pregătită să nasc natural.

9 luni de zile m-am pregătit să nasc natural și cu puțin timp înainte au sesizat niște riscuri și a trebuit să ne programăm la cezariană, să luăm o hotărâre ca să fie bine pentru copil. Copilul e mare, e zdravăn. Are 3,8 kg. E mare, nici nu mi-a venit să cred. 54 de centimentri, e și înalt. Ca taică’su. E perfect!”, a mărturisit Theo Rose de pe patul de spital, în emisiunea „La Măruță”.

Cum au reacționat apropiații când l-au văzut pentru prima oară pe bebeluș

Artista a făcut dezvăluiri şi despre prima întâlnire pe care au avut-o membri familiei sale cu micuţul Sasha Ioan. Toţi au fost extrem de emoţionaţi în momentul în care l-au ţinut în braţe şi, aşa cum era de aşteptat, i-au adus tot felul de cadouri. Mama lui Anghel Damian i-a dăruit o piatră prețioasă, din Africa.

„Am primit de la mama lui Anghel, de la bunica lui Sasha, un cadou. Am primit o pietricică din Africa de Sud, o piatră prețioasă, ea știe că face acolo niște research-uri pentru animațiile pe care filmează. E o piatră care să-i poarte noroc, să-l protejeze”, a mai spus artista.

Theo Rose a dezvăluit, totodată, că abia acum a înţeles sentimentul pe care îl au părinţii atunci când își văd micuţii pentru prima dată.

„Deci când îl vezi și îl iei în brațe, zici că ești pe altă lume. Acum am înțeles și eu ce au simțit toți părinții când și-au văzut copiii”, a spus artista.