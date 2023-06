Carmen Harra a făcut previziunile! Fiul lui Theo Rose o să aibă un destin special, diferit de cel al părinților: „S-a născut sub o stea norocoasă”

Astăzi, 14 iunie, Theo Rose a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel și este în culmea fericirii. Artista a născut printr-o operație de cezariană, iar micuțul Sasha Ioan a primit nota zece din partea medicilor. Se pare că fiul lui Theo Rose și a lui Anghel Damian o să aibă un viitor strălucit, potrivit spuselor lui Carmen Harra. Clarvăzătoarea a făcut astrograma bebelușului și a dezvăluit că acesta va alge în viață un drum diferit de cel al părinților lui.

Carmen Harra spune că fiul lui Theo Rose este menit să facă lucruri mărețe. Băiețelul s-a născut sub o stea norocoasă, iar viitorul îi surâde. Sasha Ioan o să fiu un om profund, inteligent, introvertit, dar cu un talent oratoric mare. Potrivit clarvăzătoarei, acesta le „are pe toate” și o să poată să facă în viață tot ce își propune. Însă, Carmen Harra intuiește că micuțul nu o să o apuce pe drumul artistic pe care l-au urmat părinții lui, ci se va îndrepta, cel mai probabil, către o carieră politică.

De asemenea, Carmen Harra a subliniat că între Sasha Ioan și tatăl său există o legătură karmică puternică. Aceștia o să fie de nedespărțit, iar micuțul va împrumuta mult din comportamentul lui Anghel Damian. Însă, acest lucru nu înseamnă că nu se va înțelege bine cu mama sa.

„Este foarte profund, foarte înțelept, introvertit, deosebit de spiritual, extrem de intuitiv, super talentat, are calități enorme și este longeviv. Vine în această lume cu toate coordonatele unei vieți foarte bune și cu mult noroc. Cu alte cuvinte, le are pe toate. Și are o conexiune foarte puternică, din punct de vedere karmic, cu tatăl lui. Dar se va înțelege extraordinar si cu mama lui.

Va mosteni din talentele părinților si va avea șanse sa ajungă în politică. Va fi un talent în comunicare, în retorică, poate să devină și artist, dacă asta își dorește, dar clar va fi un om foarte cunoscut. Are noroc, dar și suportul părinților lui pentru a se realiza excelent în viață. S-a născut sub o stea foarte norocoasă. Este intuitiv și un vizionar, va face multe acte de caritate, va ajuta multă lume și va aduce mult bine în această lume”, a declarat Carmen Harra, potrivit playtech.ro.

(CITEȘTE ȘI: PRIMUL GEST AL FAMILIEI LUI THEO ROSE DUPĂ CE ARTISTA A NĂSCUT. NAȘA COPILULUI A REACȚIONAT IMEDIAT)

Theo Rose, o mămică fericită

Theo Rose a născut în această dimineață, printr-o operație de cezariană. Deși se temea de această procedură, vedeta a declarat că a avut parte de o naștere ușoară. De când și-a strâns prima oară în brațe băiețelul, Theo Rose este în al nouălea cer, la fel și Anghel Damian. Cu emoții, dar multă fericire, artista se pregătește să intre serios în rolul de mămică

„Sunt brici, foarte bine, nici nu visam că o să fie așa bine. La 9:17 minute, am născut prin cezariană, în cele din urmă. A fost o sarcină relaxantă, o naștere la fel, am avut o liniște pe care o visam. Eu 9 luni de zile m-am pregătit să nasc natural, și s-au sesizat niște riscuri și a trebuit să luăm o hotărâre.

Sunt fericită tare, a început să gângurească pe aici, are ochii tatălui lui. Are 3 kg 800 și 54 de cm. E perfect! A fost foarte liniștit, acum probabil i s-a făcut foame, e bine, ne descurcăm cu toate, mulțumim lui Dumnezeu.

Anghel e emoționat, nu îndrăznește să îl ia prea mult în brațe. E cu totul și cu totul altceva, am înțeles ce au simțit toți părinții. Mai dă așa o lacrimă, sunt sensibilă, vulnerabilă”, a declarat Theo Rose, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

(VEZI ȘI: CE ÎNSEAMNĂ „SASHA IOAN”, NUMELE PE CARE THEO ROSE L-A ALES PENTRU BĂIEŢELUL CU ANGHEL DAMIAN? CINE ÎL VA BOTEZA PE MICUŢ)