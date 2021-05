Theo Rose l-a lăsat pe Cătălin Măruță cu gura căscată. Ce face artista dacă nu are cu cine să mânânce. “Îmi place să...”

Theo Rose a mărturisit în emisiunea lui Cătălin Măruță că nu poate mânca singură și că preferă chiar să plece din București, doar ca să aibă partener când ia masa. Dezvăluirile artistei l-au uluit pe prezentatorul de la Pro TV.

Theo Rose a intrat în emisiunea “La Măruță” dintr-un apel video, ocazie cu care a precizat că se află la casa părintească din Prahova. Întrebată care este motivul, artista a dezvăluit că i-a fost foame și nu a avut cu cine mânca. Și cum nu poate lua masa singură, a ales să conducă până la părinții ei. După ce se va sătura, va reveni în București.

“Am venit puțin până la țară și când sunt singură nu pot să mănânc. Alex e la muncă. Eu pot să stau nemâncată câteva zile dacă sunt singură. Am plecat la țară ca să am cu cine mânca, am zis că mai bine mă duc în mașină și mă duc la mama ca să îmi facă ceva de mâncare. Am mâncat niște cartofi prajiți cu brânză de oaie, de la ciobani, toate aici sunt bio. Mama era la muncă când am sunat-o să îi zic că vin. După ce mănânc, plec la București. Îmi place și să conduc, așa ca drumul a fost bun”, a dezvăluit Theo Rose, în emisiunea “La Măruță”.

Ce cadou a primit tatăl lui Theo Rose din partea lui Cătălin Botezatu: “Sunt într-o cutie mică”

Dezvăluirile artistei nu s-a oprit, însă, aici. Theo Rose a povestit ce cadou a primit tatăl ei din partea lui designerului Cătălin Botezatu. Curios, Cătălin Măruță a întrebat dacă respectiva piesă are push-up.

“Am avut un concert și unul dintre invitați era Cătălin Botezatu. El i-a dat niște chiloți tatălui meu. Sunt într-o cutie mică, mă gândesc că unde ar intra push-up-ul”, a mai adăugat Theo Rose.