Theo Rose l-a luat prin surprindere pe Cătălin Botezatu! Ce i-a spus artista în cadrul unui eveniment. „El îmi știe retardul…”

Theo Rose le-a povestit fanilor săi din mediul online o situație extrem de amuzantă. Acesta a mărturisit ce „porumbel” a scos pe gură în cadrul unei gale importante. Totul a plecat de la Cătălin Botezatu, iar internauții s-au amuzat copios.

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate cântărețe, iar munca ei a fost răsplătită. Aceasta a fost premiată pentru activitatea ei în cadrul Galei Performanței și Excelenței. Însă, Theo Rose a mers la eveniment nepregătită și spre deosebire de ceilalți premiați, artista nu a avut un discurs pregătit.

Însă, cântăreața a improvizat imediat și i-a surprins pe cei prezenți cu declarațiile sale. Totul a pornit de la Cătălin Botezatu, iar internauții s-au amuzat copios când au auzit ce a spus artista.

„Dacă vă zic, crăpați de râs. Vedeam că toți oamenii care veneau să își ia premiul aveau un discurs pregătit sau erau oameni cu experiență, știau cum să spună, cu mulțumiri, cu din alea.

M-am gândit, uite mă, nu m-am pregătit și eu de acasă să zic și eu câteva vorbe deștepte aici la oamenii aceștia, să-i impresionez. Am venit așa, nu știu să zic nimic. Și când mă uitam așa prin sală l-am văzut pe Cătălin Botezatu. El îmi știe retardul și dacă îi zic că nu am chiloți pe mine leșină de râs. Următorul gând a fost să tac din gură, să nu mă fac de râs.

N-am chiloți astăzi. Așteptam cu nerăbdare să spun asta, a fost un an extraordinar pentru mine, într-adevăr, an pentru care am muncit mult. Știu că Dumnezeu m-a înzestrat cu câteva calități importante”, a povestit Theo Rose legat de momentul de pe scena evenimentului, pe Instagram.

Theo Rose, infectată cu virusul SARS-CoV-2

Ultima perioadă nu a fost tocmai bună pentru Theo Rose. Aceasta a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. Din fericire, boala nu s-a manifestat violent, iar artista se simte acum mult mai bine.

Theo Rose a terminat tratamentul prescris de medici și a decis că este vremea să se destindă puțin.

„Am terminat deja de o zi tratamentul și cred că azi pot să mă cinstesc. Mai am de stat în casă câteva zile, așa că fac să fie mai distractiv. Închin pentru buna mea purtare, răbdare, motivație și tot ce urmează să fac în următoarea perioadă! Hai noroc!”, a scris Theo Rose pe o rețea socială.

