Theo Rose la momentul adevărului, după telenovela Anghel Damian – Alex Leonte – Lia Bugnar: “S-au întâmplat niște lucruri care m-au durut!”

Theo Rose și Anghel Damian au petrecut mai bine de o săptămână departe de România, în primul trip romantic, oficial, care le-a sudat relația. Practic, actrița și regizorul din „Clanul” au plecat în săptămâna de miere, semn că lucrurile funcționează perfect pentru colegii de muncă de la PRO TV. Spunem asta de vreme ce amorezii încă sunt împreună, nu s-au certat și nu și-au dat seama de vreo lipsă de compatibilitate. Ba din contră, Theo Rose exultă în interviul exclusiv, acordat pentru CANCAN.RO!

Liniștea s-a așezat peste viața artistei după o lungă perioadă furtunoasă. De vină a fost „telenovela” creată în jurul thrillerului amoros cu Anghel, Lia Bugnar și Alex Leonte. Pe lângă cei patru, reacțiile oamenilor din exterior par să-i fi provocat cel mai mare rău antrenoarei de la „Vocea României”. Acesta a fost și motivul pentru care Theo a decis că e momentul să ia o pauză și să părăsească România. Cântăreața explică acum de ce a fost repausul o decizie inspirată.

„Știu și eu că nu am sâni, să mă lase lumea…”

CANCAN.RO: Ai scris în descrierile de pe Instagram că vrei să cumperi sutien cu push-up!

Theo Rose: Era un fel de a atrage atenția asupra faptului că știu și eu că nu am sâni, să mă lase lumea, să n-arunce în mine tot cu aceleași vorbe!

CANCAN.RO: Dar nu te-ai gândit niciodată să…? (N.r. „recurgi la operație”)

Theo Rose: Nu m-am gândit, că m-am simțit bine așa, am avut o perioadă în liceu când căutam sutiene cu push-up, să pară că am și eu ceva acolo, dar după aia mi-am dat eu seama că nu e vorba despre mărimea sânilor, contează mai mult alte chestii, am exploatat părțile celelalte și mi-a mers mai bine!

„Am știut că o să mă lovesc de reacțiile alea!”

CANCAN.RO: Cum a fost în vacanță, prima vacanță a voastră?!

Theo Rose: Da, mă, a fost frumos! Pe odihnă, relaxare, că eram, știi și tu cum eram. Ne-am odihnit, ne-am relaxat, m-am bronzat, mă și cojesc! Sunt de la Cojasca, FC Cojasca!

CANCAN.RO: Tu te-ai calmat, că ultima dată ai avut un „rage” pe Story, că nu înțelegeai de ce ți se întâmplă ție toate lucrurile negative?!

Theo Rose: Da, mă, dar nu a fost numai aia, au mai fost niște chestii care s-au întâmplat și de care nici voi nu știți. S-au întâmplat în jurul chestiei ăsteia niște lucruri care m-au și durut, în afară de reacțiile de care mi-am dat seama din momentul în care a apărut articolul.

Am știut că o să mă lovesc de reacțiile alea, n-a mai fost o surpriză. Important e că adevărul a fost la mine, eu l-am spus, cine a vrut să mă creadă, m-a crezut. Cine nu, oricum a crezut ce a vrut! Și până la urmă și cine nu mă place, mă iubește!

„Tu vrei să câștigi, nu vrei să îl pui pe om într-o lumină proastă!”

CANCAN.RO: Tu câștigi „Vocea României” cu Smiley anul ăsta?

Theo Rose: Doamne ajută, eu așa sper și așa cred. Avem concurenți foarte foarte buni și am ales acum niște piese pentru etapele finale, etapele live, ceva spectaculos!

CANCAN.RO: Le dați piese să îi scoateți din zona de confort sau le dați piese care să se plieze exact pe ei?

Theo Rose: Până la urma urmei, nu ai atât de mult timp la dispoziție încât să îl pui în tot felul de contexte, adică tu poți să îl scoți din zona lui de confort de două ori, dar poate nu ai nimerit exact chestia aia pe care poate să fie forte, în afară de lucrul cu care a venit el pregătit foarte bine.

Așa că poți să riști dacă-ți iese și îi dai ceva în afara zonei lui de confort și iese foarte bine. Sau dacă încerci ceva în afara zonei de confort și nu prea sună bine, îi dai până la urmă ceva cu care să mergi la sigur. Că tu vrei să câștigi, nu vrei să îl pui pe om într-o lumină proastă. Suntem acolo pentru ei să-i ajutăm.

