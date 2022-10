Scandal după apariția acestei botoșănence la Vocea României de la Pro TV. De ce sunt acuzați Smiley, Tudor Chirilă, Irina Rimes și Theo Rose

Scandal la „Vocea României”! Andra Grădinariu, o tânără în vârstă de 17 ani, a urcat pe scenă și a interpretat melodia ”Cosmos”, a Irinei Rimes, iar jurații au fost impresionați. Deși au avut numai cuvinte de laudă la adresa fetei, artiștii nu s-au întors, astfel, concurenta a plecat acasă. Telespectatorii au fost dezamăgiți de decizia juriului.

Andra Grădinariu a avut o reprezentație incredibilă la „Vocea României”. Înainte de a urca pe scenă, tânăra a povestit faptul că și-a dorit enorm să ajungă în acest moment, în primul rând pentru a-i dovedi tatălui său că drumul pe care l-a ales este cel bun.

”De mică îmi doream să cânt, însă tatăl meu mă descuraja. El își dorea altceva pentru mine. Eu îmi doresc unde alții nu au reușit și să îi demonstrez tatei că muzica e pentru mine”, a mărturisit Andra.

Tânăra a mai spus că, dacă ar fi reușit să întoarcă, măcar, un scaun, părintele său va fi foarte bucuros. Din păcate pentru aceasta, dorința nu i s-a îndeplinit.

Scandal după apariția botoșănencei la Vocea României de la Pro TV

În timp ce presta pe scenă, Tudor Chirilă a spus că adolescenta din Botoșani cântă mai bine chiar și decât Irina Rimes. De asemenea, creatoarea piesei a avut numai cuvinte de laudă la adresa Andrei.

”Ești ca o zână, ești ca un înger. Piesa Cosmos nu e atât de ofertantă”, i-a spus chiar Irina Rimes, la final.

Din păcate însă, jurații nu i-au oferit un loc în echipa lor, astfel tânăra a plecat acasă doar cu încurajările și aprecierile artiștilor.

Profesoara tinerei artiste, Oana Pușcașu, s-a arătat dezamăgită de show. Aceasta a transmis un mesaj dur în mediul online, care a strâns rapid sute de like-uri, semn că și alți telespectatori cred aceleași lucruri: ”…sunt uimită (și nu în sensul pozitiv) de cât de mult a scăzut calitativ această emisiune. Unde sunt super vocile din România? Unde este juriul care să aibă măcar puține studii muzicale? Dezamăgitor…”, a scris Oana Pușcașu. Profesoara de canto și-a felicitat eleva, încurajând-o: ”Bravo, Andra Grădinariu! Ai creat un moment deosebit, sensibil, plin de emoție! You are the best!!!!”.