Theo Rose, noi dezvăluiri despre lupta ei cu anxietatea: ”Nu sunt complet vindecată”

Theo Rose a făcut noi dezvăluiri despre lupta sa cu anxietatea. Artista a mărturisit că după trei ani, ea nu este vindecată complet.

Mai tot timpul este cu zâmbetul pe buze, însă… puțini sunt cei care știu prin ce perioadă dificilă a trecut Theo Rose. De ani buni, artista se luptă cu anxietatea. Problema i-a dat multe bătăi de cap și a avut nevoie de ajutorul unui terapeut.

Cu pași mici, dar siguri, Theo Rose a reușit să-și controleze stările. Nu s-a vindecat complet, dar este pe drumul cel bun: ”Psihoterapia e minunată. Cred că este foarte important, în schimb, să găsești persoana potrivită pentru tine. Psihoterapeuta mea, căreia îi mulțumesc cu Cerul și cu Pământul, m-a înțeles, mi-a pus întrebările potrivite și a simplificat noțiunea de anxietate pentru mine.

Din momentul în care anxietatea nu m-a mai speriat și a devenit un episod firesc al vieții mele, am reușit să o controlez. Nu sunt complet vindecată. Mai am episoade, dar mult mai blânde, pe care știu cum să le tratez acum. Le las să existe și urmăresc cu atenție tot, ca să înțeleg ce vor ele să îmi transmită. În general, anxietatea este o reacție a organismului la ceva din mediul care te înconjoară, cu care nu ești într-o bună conexiune”, a mărturisit Theo Rose pentru VIVA!

Theo Rose a clacat la nunta lui Liviu Teodorescu

De aproximativ trei ani, Theo Rose se luptă cu anxietatea. Iar cântăreața a avut parte de un astfel de episod înainte de a urca pe scenă, la nunta lui Liviu Teodorescu. I s-a făcut rău instant și a mers la baie. A vomitat și abia se putea ține pe picioare.

Colega de breaslă a stat cu ea și a încurajat-o să meargă pe scenă. Invitații o așteptau cu sufletul la gură, iar Theo Rose și-a luat inima-n dinți și a reușit să-și facă treaba. Iar prestația ei a fost aplaudată de toată lumea prezentă. (VEZI ȘI: THEO ROSE, INFECTATĂ DIN NOU CU CORONAVIRUS! CUM SE SIMTE ARTISTA: ”AVEȚI GRIJĂ DE VOI ȘI DE AI VOȘTRI”)

”M-am dus acolo. La început nu dădeam semne așa, că o să mă apuce dracii pe acolo. E și stresul ăla să nu dezamăgești. Am luat o gură de apă și mi-a venit să vomit. Am plecat la baie, cu Alexandra mea după mine. La baie am vomitat și auzeam în cască intro-ul pe care îl cântau băieții”, a povestit Theo Rose în cadrul unui podcast.