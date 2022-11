Ți se frânge sufletul! Gestul făcut de o bătrână care abia a avut 1 leu să își cumpere o pâine: ”E un lucru rar în ziua de astăzi”

Anul 2022 a fost, într-adevăr, unul al extremelor, iar mulți români abia fac față cheltuielilor lunare, având în vedere prețurile ce au crescut excesiv. Un român a povestit pe internet, ce situație emoționantă a întâlnit, atunci când a mers să își cumpere o pâine. Povestea pendulează în jurul unei bătrâne care avea doar 1 leu pentru a-și achiziționa alimentul de bază. Gestul ei l-a lăsat mut! Iată povestea!

Un român a expus o poveste emoționantă, pe rețelele de socializare. A mers să își cumpere o pâine de la un magazin de cartier, acolo întâlnind o persoană în vârstă care dorea, de asemenea, același lucru. Însă, sufletul omului s-a frânt, când a realizat că bătrâna, care avea doar un leu să își cumpere o pâine, a făcut un gest neașteptat. L-a lăsat fără cuvinte!

„Aștept să îmi treacă durerea din suflet, apoi o să vă spun povestea acestei pâini”, sunt cuvintele pe care românul le-a scris pe Facebook, pe grupul „Mâncarea oamenilor de la țară”.

Gestul bătrânei l-a lăsat mut pe român

Utilizatorul și-a continuat povestea, în secțiunea de comentarii de pe Facebook: „Dragii mei, poveștile sunt cele pe lângă care trecem în fiecare zi. La un mic magazin de cartier, o bătrânică, îmbrăcată sărăcăcios, dar curat, număra niște bănuți să ia o pâine. Când am văzut, ceva parcă s-a rupt în mine. Am plătit pâinea pentru mine și i-am zis vânzătoarei să îi dea o pâine, din banii dați pentru pâinea mea. Am ieșit repede din magazin, și, ca un făcut am agățat, de o ladă, punga de plastic și am împrăștiat pâinea pe jos”.

Ce a urmat, însă, i-a trezit o emoție puternică: „A ieșit doamna și m-a ajutat să o pun în coșul bicicletei. Am mulțumit frumos și am plecat. Acasă a fost surpriza. Și acum când scriu aceste cuvinte am lacrimi în ochi. Cine suntem? Ce suntem? Oamenii sunt prea mici pentru gesturi mari! Atât de mic m-am simțit. Bătrâna, scuze, doamna, căreia i-am plătit pâinea, m-a ajutat să strâng pâinea din punga ruptă. Acasă, am descoperit acel leu pus lângă pâine. Despre asta vorbeam, nu a vrut să rămână datoare, ceea ce e un lucru rar în ziua de astăzi”.

