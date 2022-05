O bătrână de 81 de ani a găsit o geantă cu 20.000 de lei la gunoi. Incredibil ce a făcut cu banii

O brătrână din Prahova a crezut că i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Femeia a găsit o geantă plină cu 20.000 de lei la gunoi, a bagat banii în buzunar și a plecat. Iată ce a făcut cu suma găsită!

O femeie de 81 de ani din comuna prahoveană Păulești a avut parte de un șoc atunci când a găsit o traistă plină cu bani la gunoi. Florea Drăgan a reușit să impresioneze întreaga comunitate atunci când a decis să ducă banii la cea mai apropiată secție de poliție:

„Am luat portofelul, l-am băgat în buzunar la capot şi m-am dus la cimitir. N-am putut să-i număr eu cu noră-mea. Ce zice fiu-meu: „Ţineţi-i acolo, nu umblaţi la ei, că vin eu!

A venit el, am numărat câte 10 milioane. I-am pus pe masă, am dat drumul la televizor, am închis televizorul. Nu m-am liniştit”, a declarat Floarea Drăgan, bătrâna care a găsit geanta cu bani.

O bătrână de 81 de ani a găsit o geantă cu 20.000 de lei la gunoi

Cei care o pierduseră se pare că sunt doi tineri proaspăt căsătoriți care și-au pus ”bine” o parte din banii de la nuntă. Mireasa a făcut, însă, curățenie, și a aruncat și geanta în care se aflau cei 20.000 de lei.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că în geantă nu erau acte care să ducă la depistarea proprietarilor genții”, a precizat Raluca Brezean, purtătorul de cuvânt IJP Prahova.

După ce și-au recuperat bunul pierdut, tinerii căsătoriți au vizitat-o și pe Floarea Drăgan: „Mi-au adus prăjituri, o sticlă de suc, mi-au dat şi 5 milioane”, a spus Floarea Drăgan.