Ți se rupe sufletul! Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus Paul, salvamontistul mort în avalanșa de la Bâlea Lac, mamei sale

Paul Popescu, ori Pogo așa cum îl știau prietenii, s-a stins din viață la doar 33 de ani, într-o avalanșă la Bâlea Lac. Nu era pentru prima dată când tânărul se confrunta cu o astfel de situație, în trecut fiind surprins de o altă cădere de zăpadă, la schi. Care au fost ultimele cuvinte ale lui Pogo?

Pogo, în vârstă de 33 de ani, era pasionat de munte și nu rata nicio ocazie de a-l explora. Fiind unul dintre cei mai buni freerideri, tânărul lucra pentru Serviciul Salvamont Sibiu. Având o pasiune pentru sporturile extreme, s-a aventurat pe munte alături de trei prieteni pentru a schia.

Cu puțin timp înainte de a coborî de pe munte, Pogo și-a sunat mama. Niciunul dintre ei nu a știut că acea va fi ultima lor conversație. Ce i-a spus tânărul în vârstă de 33 de ani mamei sale înainte să-și găsească sfârșitul?

Se pare că acestea au fost ultimele cuvinte ale fiului său. Mai mult, Petre Popescu, tatăl lui Paul a mărturisit că fiul său era foarte fericit. Nu știa că urmează să-și găsească sfârșitul.

Iulius, prietenul salvamontistului a dezvăluit că Pogo a murit în locul pe care îl îndrăgea cel mai mult.

În timpul coborârii, tânărul a declanșat accidental o avalanșă uriașă care l-a acoperit complet. Deși era echipat corespunzător și avea un rucsac special cu airbag, care ar fi trebuit să se umfle manual în caz de avalanșă, nu a reușit să acționeze maneta de pe bretelele ghiozdanului înainte ca avalanșa să îl surprindă.

La începutul acestui an, Pogo a apărut într-un documentar realizat de doi schiori olandezi. Chiar el i-a invitat pe realizatori la Bâlea. Atunci, tânărul și-a mărturisit dragostea pentru acest sport riscant și pentru muntele alb.

„Munții sunt cei care m-au definit, îmi oferă atât de mult. Nu știu ce m-aș face fără munți. Cu cât văd mai multe locuri, cu atât apreciez mai mult ceea ce am acasă. Sunt atât de multe locuri în care mi-aș mai dori să schiez mai mult. Sper să trăiesc 100 de ani, să fiu sănătos și să pot schia cât mai mult, să împărtășesc acest lucruri cu prietenii mei și să le transmit mai departe copiilor mei. Numele meu este Paul, prietenii mei îmi spun Pogo. Sunt un om care muncește pe munte. Numele văii este Bâlea și o îndrăgesc pentru cât de sălbatică este. Nu sunt pârtii de schi amenajate, totul este sălbatic. De exemplu, aici am fost prins de o avalanșă mare. Eram împreună cu trei prieteni… am avut noroc”, spunea Paul Popescu (Pogo), conform Turnul Sfatului.