Ți se rupe sufletul! Ce mesaj a transmis Mădălina Crețan, la aproximativ un an de la moartea lui Nosfe: „Nu mi-am revenit”

La aproape un an de la moartea rapper-ului Nosfe, Mădălina Crețan a vorbit despre cum a gestionat perioada extrem de grea prin care a trecut. Soția artistului încă este profund marcată de tot ceea ce s-a întâmplat, după cum a mărturisit recent, în cadrul unui mesaj pe care l-a transmis pe rețelele sociale.

Nosfe, pe numele său real Darius Vlad Crețan, s-a stins din viață la vârsta de 37 de ani, în urma unui infarct. Tragedia a avut loc pe data de 16 octombrie, în jurul orei 1 noaptea, după ce s-a întors de la un concert. Familia îi ține, în continuare, amintirea vie. Artistul era căsătorit de aproximativ 10 ani, cu Mădălina Crețan, iar din mariajul lor a rezultat o fetiță, pe nume Iris, în vârstă de 6 ani, la momentul actual.

Viața de familie a Mădălinei Crețan s-a schimbat la 180 de grade. Și-a dat seama că poți pierde totul într-o secundă, iar tot ce contează este prezentul și oamenii care îți sunt alături. A învățat să țină loc și de mamă, și de tată în aceste 11 luni cumplite.

Cum a gestionat Mădălina Crețan perioada grea prin care a trecut: „M-am transformat”

Cu toate că a învățat să accepte durerea ca fiind parte din viața sa, Mădălina Crețan mărturisește că încă nu și-a revenit. Întrebată pe rețelele de socializare cum a fost perioada aceasta pentru ea, soția regretatului Nosfe susține că și-a dat voie să sufere, să plângă sau să zâmbească atunci când a simțit.

”Nu mi-am revenit, m-am transformat, am învățat, am acceptat, am căzut, m-am ridicat, mi-am dat voie să simt, să plâng, să sufăr, să zâmbesc. Am evitat să îmi împovărez mintea și sufletul cu asemenea cuvinte ‘tragedie, moarte, final‘, etc. Am ales să sărbătoresc viața pe care am avut-o împreună plină numai de lucruri magice în detrimentul ‘tragediei‘. Am ales să nu pot negru, să nu devin o victima ca energiile primite înapoi să nu fie de victimizare. Am ales să fiu aici pentru oamenii care încă sunt aici și au nevoie de mine prezentă și bine. Am ales să trăiesc demnă de iubirea pe care am primit-o de la Univers/Dumnezeu. Am ales să fiu femeia pe care soțul meu a iubit-o”, a transmis Mădălina Crețan, prin intermediul unui InstaStory.

