Soția lui Nosfe, dezvăluiri dureroase. Ce crede Mădălina Crețan despre moartea regretatului artist

Nosfe s-a stins din viață fulgerător, pe data de 16 octombrie 2022. Moartea regretatului artist a lăsat în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat multă durere, iar unii dintre ei nu s-au obișnuit cu gândul că a plecat pentru totdeauna. Soția lui, Mădălina Crețan, a vorbit, la aproape jumătate de an de la tragedie, despre cauzele decesului celui pe care spune ca-l va iubi toată viața.

Mădălina Crețan nu și-a revenit după pierderea suferită. Bruneta încearcă din răsputeri să-i păstreze amintirea vie și să ducă la bun sfârșit proiectele pe care artistul nu le-a mai îndeplinit.

Recent, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” a fost invitată în cadrul podcast-ul susținut de Mihai Morar, acolo unde, vizibil emoționată, a vorbit despre momentele grele prin care a trecut în ultimele luni.

Printre altele, soția lui Nosfe a dezbătut și un subiect care pentru mulți a rămas incert. Fanii artistului au vrut să afle cauzele morții sale, însă Mădălina nu a putut da un răspuns clar. Bruneta crede că așa a fost destinul lui și nu poate da vina pe ceva sau pe cineva anume. De asemenea, a recunoscut că soțul său, la fel ca oricare alt om, a trecut și prin perioade grele, dar, de fiecare dată, a știut cum să treacă peste.

”Pe Nosfe nu l-a omorât nimeni. A avut perioade în viața lui în care s-a chinuit ca noi toți, din cauza job-ului, din cauza familiei, din cauza traficului și așa mai departe. Dar nu consider că pot să pun degetul pe un motiv și să spun ăsta este motivul pentru care s-a întâmplat asta. Așa a fost să fie. Nu pot, chiar nu pot să spun și să acuz că industria este de vină. Da, a contat, poate, la nivel psihic, că i-a ținut creierul încărcat, l-a stresat, l-a supărat, poate din aceste motive i-a bătut inima mai tare în niște zile, dar nu consider că… nu a apăsat cineva pe trăgaci cu pistolul către el”, a spus Mădălina Crețan la ”Fain și Simplu”.

Iris, fiica lui Nosfe, a presimțit moartea tatălui său

Deși nimeni nu aștepta ca artistul să aibă un sfârșit brusc, se pare că fiica lui a avut o presimțire. Între Iris și Nosfe a existat o conexiune specială, iar acest lucru a făcut-o pe micuță să simtă că ceva este în neregulă.

În continuare, Mădălina Crețan a dezvăluit și motivul pentru care a ales să îi spună fiicei sale despre moartea artistului, dar și premoniția pe care a avut-o Iris.

„Iris oricum a simțit. În seara în care s-a întâmplat era acasă. Dimineața am dus-o la o prietenă de-ale ei și toată ziua aia, mi-a spus mămica fetei după, a zis că ea vrea să meargă acasă pentru că s-a întâmplat ceva cu tati. Ce aș fi putut să-i spun? Ne-a părăsit, a plecat cu altă femeie? Mi se pare că orice altă variantă pe care aș fi putut să i-o spun ar fi fost aberantă. Consider că am luat decizia cea mai bună de a-i spune acest lucru”, a declarat cu sinceritate Mădălina Crețan în podcast-ul lui Mihai Morar.