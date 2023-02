Ți se sfâșie sufletul! O româncă și doi copii au rămas pe străzi, după ce casa lor a fost dărâmată de cutremurul din Turcia. Dorm sub un TIR, fără mâncare sau apă

În urma cutremurelor din Siria și Turcia, mii de clădiri s-au prăbușit. Peste 11.200 de persoane au murit, iar alte zeci de mii au fost rănite. Printre cei care și-au pierdut locuințele se află și o româncă, alături de cei doi copii ai săi. Își doresc să ajungă în România. Iată povestea Mihaelei mai jos, în articol.

Cutremurele din Turcia și Siria au cauzat foarte multă suferință. Peste 11.200 de persoane și-au pierdut viețile, iar alte zeci de mii s-au ales cu răni, după ce clădirile s-au prăbușit, rând pe rând. Doar în Turcia, peste 6000 de clădiri s-au surpat. Salvatorii intervin, în continuare, pentru a căuta și a scoate victimele de sub dărâmături.

Printre persoanele norocoase, care au reușit să scape cu viață din infern, se află și Mihaela, alături de cei doi copii ai săi. Românca și cei mici s-au salvat din calea dărâmăturilor. De două zile, aceștia dorm pe străzi, sub TIR sau pe câmp, în frig, fără mâncare sau apă.

S-au salvat în fața clădirilor prăbușite

Românca își dorește să ajungă acasă, alături de cei doi băieți ai săi, de 10 și 11 ani. Au fugit din calea dărâmăturilor, pentru a se salva. Vor să ajungă în orașul Adana, pentru a prinde un zbor spre țară. Însă, drumul până la Adana este lung – 200 de kilometri.

„Aşa cum ne vedeţi, suntem într-o zonă liberă, sub un TIR, sunt eu cu doi copii. Am rămas pe drumuri, nu mai avem nimic. Mulţumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoşi, că am putut să scot copilul de sub dărâmături. Este foarte frig, de mâncare nu este, apă, absolut nimic nu este. De încălţat eu nu am. Ciorapii pe care i-am avut i-am dat la copii. Băiatul cel mare rămăsese sub ziduri, a doua zi, luni pe la ora 2, a fost scos”, a mărturisit Mihaela Ayaz.

Alături de cei doi copii ai săi, românca îndură condiții dure, după cutremurul devastator din Turcia, arată observatornews.ro: „Avem o geacă, o pun jos, se învelesc amândoi. Nu avem unde să ne ducem, nu avem ce face, nu avem pe nimeni. Aseară am avut o pâine şi am împarţit-o în două”.

Seara trecută, alți 13 români au ajuns în țară, cu un avion militar.

