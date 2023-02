Ți se sfâșie sufletul! Cum a salvat o fetiță viața fratelui său, după cutremurul din Turcia. Abia după 17 ore au reușit să iasă de sub dărâmături

În urma cutremurelor care au avut loc în Turcia și Siria, mii de persoane au murit, iar alte zeci de mii au fost rănite. În prezent, autoritățile încă fac cercetări și caută supraviețuitori. De pildă, o fetiță și fratele ei au fost găsiți abia după 17 ore de la producerea cutremurului. Micuța a făcut totul pentru a-l proteja pe fratele ei, sub dărâmături! Iată detaliile mai jos, în articol.

Pe internet circulă imagini sfâșietoare nu doar cu „deșertul” de betoane provocat de cutremur, ci și cu victimele acestuia. O fetiță își protejează fratele, cu propriul corp, sub dărâmături. În timp ce a avut loc cutremurul devastator din Turcia, micuța l-a prins pe frățiorul său pe podea, în poziție culcată, pentru a-l feri de loviturile care ar fi putut să le cauzeze obiectele și bucățile de tencuială. Timp de 17 ore, cei doi copii au stat nemișcați. Și au avut noroc să scape cu viață! Salvatorii i-au scos de sub dărâmături, imediat ce i-au găsit.

Timp de 17 ore, cei doi copii au fost captivi sub dărâmăturile cauzate de cutremurul de peste 7,5 grade pe scara Richter care s-a produs în data de 6 februarie, dimineața. În imaginile care circulă pe rețelele de socializare, se poate observa cum o fetiță stă cu trupul lipit de cel al fratelui său, pentru a-l proteja. După cele 17 ore, micuții au fost salvați! Imaginile sunt sfâșietoare!

The little girl says to the rescuer when he reaches her: Get me out from under this wreckage,sir,me and my sister, and I will become your slave.

