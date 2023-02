Poveste tragică! O femeie a născut sub ruinele din Siria. „L-a protejat pe cel mic cu propriul trup”

Cutremurul ce a avut loc luni, 6 februarie, a produs numeroase tragedii. Mii de oameni și-au pierdut viața sub dărâmături, iar alții au fost răniți. În Siria un bebeluș s-au născut sub dărâmături. Mama a apărat nou-născutul cu propriul corp. Din păcate, femeia nu a supraviețuit.

Un scenariu negru s-a derulat luni în Siria. În haosul provocat de cutremur o mamă aducea pe lume un copil. Femeia a născut chiar sub dărâmături și a încercat să își apere bebelușul așa cum a putut. Totul s-a întâmplat sub ruinele unei clădiri prăbușite din regiunea Alep.

Într-un clip postat pe Twitter, ce a devenit viral, a fost surprins chiar momentul în care un bărbat iese cu nou-născutul de sub ruine și îl încredințează echipajelor de salvare. Imaginile sunt din Jindires, un oraș din provincia Alep, aflat sub controlul rebelilor.

Din păcate, mama bebelușului nu a reușit să supraviețuiască. Potrivit presei internațioanale aceasta a luptat cât a putut. „Ea l-a protejat pe cel mic cu propriul trup, până în ultima clipă”, arată portalul Al Balad. Deși mama lui nu a reușit să scape cu viață, bebelușul a fost transportat la spital și este în afara oricărui pericol.

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW

