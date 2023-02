Cutremur puternic în Turcia, din nou! Seismul a avut magnitudinea de 7,7. „Nu știm efectiv unde să fugim”

Pe data de 6 februarie, în jurul orei 13:00, Turcia a fost lovită un nou cutremur. Centrul Seismologic Euro-Mediteranean a transmis faptul că a avut o magnitudine de 7,7. Seismul a avut loc la doar câteva ore după ce un alt cutremur a zguduit întreaga țară, în aceeași zi, de dimineață.

Locuitorii din Turcia sunt în stare de alertă, după ce un cutremur puternic a lovit țara. Epicentrul seismului a fost înregistrat în provincia Kahramanmaraş, dar fenomenul a fost resimțit și în Siria – la Alep, Hama și Latakia.

„Acum două minute a fost o replică atât de mare încât am crezut că o să cadă totul peste noi. Noi am fost în spital, la etajul trei, am așteptat să se termine puțin pentru că încă se mai zgâlțâia, am ieșit afară. Toți pacienții, cei care pot să se miște, sunt afară. Noi am venit și stăm în mașină, este absolut îngrozitor. Nu știm efectiv unde să fugim, nu știm ce să facem și este o vreme teribilă. Lumea este afară, panicată, în ploaie, este de neimaginat, nu știm ce să facem”, a declarat pentru Știrile Pro TV o româncă din Turcia.

Turcia, lovită de cutremur de două ori în aceeași zi

Înainte cu câteva ore de seismul prezentat anterior, un altul a avut loc de dimineață, cât mulți locuitori încă dormeau. Cutremurul a durat câteva minute și a avut zeci de replici. Orașul care a fost cel mai grav afectat este Gazintep, din regiunea Anatolia, unde s-a prăbușit un castel care construit în urmă cu mai bine de 2.200 de ani.

Seismul care a avut loc de dimineață a fost resimțit și în Siria – la Alep, Hama și Latakia.

