Ți se sfâșie sufletul! Soția lui Josh Vickers, fostul fotbalist al lui Arsenal Londra, a murit. Erau căsătoriți de 3 luni

Laura, soția lui Josh Vickers, fostul fotbalist al lui Arsenal Londra, actualul portar al echipei Derby County (Liga a III-a engleză) s-a stins din viață. Tânăra s-a luptat cu o boală nemiloasă, aceasta fiind depistată la scurt timp după ce au ales să își unească destinele. Cei doi erau căsătoriți de câteva luni. Detaliile se află mai jos, în articol.

Josh Vickers, fostul fotbalist al lui Arsenal Londra, este în doliu. Laura, femeia care i-a fost alături, s-a stins din viață din cauza unei boli nemiloase. Tânăra se lupta cu o formă de cancer agresiv. Actualul portar al echipei Derby County (Liga a III-a engleză), în vârstă de 27 de ani, este dărâmat de durere. Pe rețelele de socializare, sportivul a transmis un mesaj sfâșietor. Deși a trecut prin momente grele, Laura a continuat să zâmbească. Despre soția lui, Josh mărturisește în mesaj că a fost „cea mai puternică, bravă și iubitoare persoană” pe care sportivul a întâlnit-o.

„Am scris și șters asta de atâtea ori și încă nu găsesc cuvintele potrivite pe care să le spun și nu știu dacă o voi face vreodată. Marți seara, soția mea a pierdut lupta împotriva cancerului. Laura a fost cea mai puternică, bravă şi iubitoare persoană pe care am întâlnit-o.

În ciuda momentelor extrem de dificile prin care a trecut, a continuat să zâmbească şi nu a lăsat nimic să-i stea în calea posibilităţii de a se bucura de viaţă. Am plâns, am râs şi am dansat împreună, în ciuda dificultăţilor. O să preţuiesc pentru totdeauna momentele petrecute împreună şi ştiu că o să mă supraveghezi de sus, din cer, şi o să-mi oferi inspiraţie în fiecare zi”, se arată în mesajul scris de Vickers, pe Instagram.

Vezi și FOSTUL MARE FOTBALIST MARINHO PERES A MURIT. BRAZILIANUL A FOST COLEG DE ECHIPĂ CU LEGENDARII PELE ȘI CRUYFF

Laura și Josh Vickers, fostul fotbalist al lui Arsenal Londra, se căsătoriseră în urmă cu trei luni

În luna iunie a acestui an, Laura și Josh Vickers s-au căsătorit. Pe rețelele de socializare, fotbalistul a încărcat o serie de fotografii de la marele eveniment. Atunci, Laura purtase o rochie de mireasă și era extrem de zâmbitoare în prezența partenerului ei. Însă, nimeni nu știa faptul că, la doar câteva luni distanță, tânăra va muri din cauza unei boli nemiloase, și anume cancerul. Portarul echipei Derby County a primit o multitudine de mesaje de susținere din partea fanilor și a colegilor săi.

Vezi și UN FOTBALIST CUNOSCUT A FĂCUT MILIOANE DIN TRAFIC DE DROGURI. A FOST PRINS ȘI CONDAMNAT LA 6 ANI. „ÎNCHISOAREA E PLINĂ DE PROȘTI”

Sursă foto: captură video YouTube – Derby County Football Club, Instagram