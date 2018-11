Tibor Selymes recunoaște criza de la Iași: „ După şase meciuri pierdute, clar, ceva nu funcţionează. Trebuie să pună toată lumea osul la bătaie!”

Directorul sportiv al Politehnicii Iaşi, a spus că în ciuda faptului că ocupă un loc retrogradabil după 14 etape disputate în Liga I, nu a renunţat la ideea de a atinge obiectivul, calificarea în play-off.

Directorul sportiv al echipei din Copou a explicat şi motivele pentru care Poli Iaşi a intrat în criză.

„După şase meciuri pierdute, clar, ceva nu funcţionează. Avem momente când cedăm foarte uşor în timpul jocului. Avem 45 de minute unde jucăm bine şi cam atâta. Eu cred că Flavius Stoican trebuia să urce undeva, la 60-75 de minute în care să jucăm în acelaşi ritm, ca atitudine. Atunci, cu siguranţă aveam mai multe puncte. În plus, cedăm foarte uşor. Echipa adversă are o fază, cedăm. În două – trei meciuri am luat nici nu ştiu câte cartonaşe galbene şi roşii. Aici ar trebui să facă Flavius cumva, să nu fie chiar aşa nervozitate în teren. Nervozitatea s-o punem în atitudine, în agresivitatea jocului. Banii sunt la zi. Acum, pot să vin şi cu un milion de euro. Dar, dacă tu nu poţi… Flavius are parte de susţinerea noastră. Numai el, din interior, poate să repună pe direcţie echipa. Niciodată, nimeni nu s-a băgat peste el. Îi punem tot ce vrea la dispoziţie. Trebuie să pună toată lumea osul la bătaie. Să jucăm un meci întreg, nu 45 de minute”, a declarat Tibor Selymeş, directorul sportiv al formaţiei Poli Iaşi.

În runda a XV-a a Ligii I, moldovenii vor juca în deplasare la Giurgiu cu Astra, duelul fiind programat sâmbătă de la ora 15:00, partida fiind transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.