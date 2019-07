Tily Niculae a fost în concediu în stațiunea Neptun, dar a avut un șoc. Ce a găsit pe plajă fosta vedetă de la Pro TV

Litoralul românesc a fost alegerea vedetei Pro TV, Tily Niculae, pentru câteva zile de respiro. Nu a ales deloc bine (stațiunea Neptun) după cum chiar ea a ținut să anunțe pe Instagram. Dezamăgită, ea spune că nu va călca prea curând din nou pe acolo.

Tily Niculae, care a călătorit de-a lungul timpului în foarte multe locuri, nu a fost deloc încântată de serviciile şi de tot ceea ce a găsit la mare, aceasta împărtăşind totul cu fanii săi pe reţelele sociale. Chiar dacă nu i-a plăcut nimic, actriţa spune că are prieteni care au fost mulţumiţi mereu şi nu trece un an să nu vină pe litoralul românesc, astfel că totul ţine, de fapt, de gusturi şi de fiecare în parte.

“Pentru mine, nici la anul şi nici în 10 ani nu mai am ce căuta pe litoralul nostru. Preţuri mari, aglomerat, mizerie pe plajă. Haos. Păcat de ţară. Păcat de natură. Nu preţuim, nu avem respect. Însă, am prieteni care s-au simţit super bine, este adevărat că au copii mai mici, şi revin în fiecare an. Deci, exact cum am învăţat în Bali, este fix despre percepţia fiecăruia. Dacă te simţi bine asta este tot ceea ce contează”, a scris Tily Niculae pe Instagram.