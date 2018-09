Tily Niculae are probleme delicate de sănătate. A plecat peste hotare la tratament

Tily Niculae a părăsit România, după ce a vorbit cu o echipă de medici din străinătate despre problemele medicale cu care se confruntă. Ajunsă la destinație, vedeta s-a lăsat pe mâna specialiștilor și a împărătășit acest aspect cu fanii săi. Potrivit mesajului scris în limba engleză pe una dintre imaginile făcute publice, românca se află în apropiere de Siria.

Tily Niculae are probleme delicate de sănătate

În vârstă de 32 de ani, actrița a urcat pe Instagram Stories o poză în care apare într-un salon modest în timp ce o asistentă îi ia sânge din brațul stâng. Cu zâmbetul pe buze, ea le-a arătat tuturor care a fost starea ei de spirit în acele momente. După ce i s-au cerut amănunte despre ce i s-a întâmplat, Tily Niculae a primis că va face mărturisiri despre experiența ei într-un nou articol, pe care-l va posta pe blogul său.

“Am plecat la un tratament pentru nişte probleme de sănătate. Povestesc experienţa după, pe blog. Mulţumesc de întrebare” este răspunsul pe care vedeta i l-a dat unei fane care a întrebat-o ce a pățit.

Tily Niculae se luptă cu psoriazisul , o boală fără leac

Deşi iniţial, a încercat să ascundă afecţiunea de care suferă, Tily Niculae a decis să vorbescă ulterior public despre problema ei medicală.

“Vreau cu disperare să se ducă anul acesta! Pe cât de mult l-am așteptat, pe atât de mult m-a încercat! Nu vă mai povestesc de ce este cățelușul cu branulă, dar vă pot spune că de curând am avut iar momente grele în familia noastră. Simt că am îmbătrânit de când am devenit mamă, simt că mă scurg pe picioare, simt că m-aș duce undeva în pădure să urlu și să plâng. Probabil din acest motiv mă simt așa epuizată emoțion,fiindcă nu plâng, nu știu să mă descarc! Mereu mă montez că trebuie să fiu puternică!”, a scris Tily Niculae pe blog-ul ei.

Tily Niculae este cunoscută pentru rolul Roxanei din serialul „La bloc”. De-a lungul timpului a refuzat să-şi asocieze imaginea cu cea a „vedetelor din carton” şi, nu de puţin ori, le-a persiflat pe Sânziana Buruiană, pe Andreea Tonciu şi nu numai.

Frumoasa actriță este căsătorită și are o fetiță. Tily Niculae şi-a cunoscut soţul la vârsta de 16 de ani şi s-a căsătorit după patru ani de relaţie. Vedeta și Dragoș Popescu au o fiică. Sofia are șase ani.