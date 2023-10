Cristina Stuart Green (74 de ani), cunoscută drept Tina Green, a ajuns în România, unde are în plan să dea drumul unui business de anvergură. Soția lui Sir Philip Green, unul dintre miliardarii lumii și cel supranumit Mr. Topshop, nu a ajuns singură la București, ci alături de asistentele ei și alți apropiați. CANCAN.RO a realizat imagini de excepție cu britanica, a cărei prezență nu avea cum să treacă neobservată. Vă dezvăluim, în exclusivitate, inclusiv tratamentul de care a avut parte miliardara imediat după ce a aterizat pe aeroportul Băneasa.

9 octombrie este o zi care va rămâne în istorie în România, cel puțin în domeniul business-ului. Pe plaiurile mioritice a sosit nimeni alta decât Tina Green, un model pentru toate femeile de afaceri de pe mapamond. De profesie designer de interior, britanica a venit în România cu un avion privat Gulfstream G650, nou, în valoare de aproximativ 80 de milioane de euro. Acesta a aterizat pe aeroportul Băneasa, după care miliardara a fost preluată de un Bentley cu șofer.

Tina Green, mega-proiect în România

Tina Green a fost cazată la hotel Hilton, unde are parte de cele mai bune servicii. De precizat că soția lui Sir Philip Green nu a venit în vacanță, ci în interes de business. Celebra afaceristă are în plan să deschisă o mega-afacere. Pentru ca proiectul să fie bine pus la punct, britanica nu a venit singură la București, ci alături de două dintre asistentele ei, dar și de câțiva apropiați, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO.

(VEZI AICI: LA NUMAI 22 DE ANI, ÎNVÂRTE O MEGA-AFACERE & CONDUCE O MAȘINĂ DE 200.000 €!)

De când a ajuns în România, Tina Green a căutat pe cât posibil să nu iasă în evidență. Deși întoarce banii cu lopata, miliardara Topshop nu a fost deloc arogantă cu angajații hotelului și a avut o conduită de nota 10. Când va fi cazul, CANCAN.RO va reveni cu noi detalii despre mega-proiectul pe care soția lui Sir Philip Green îl va deschide în țara noastră. Deci, rămâneți pe poziții!

Femeie de afaceri de succes

Tina Green este, poate, cea mai puternică femeie care a venit vreodată în România. Aceasta este directorul Taveta Ltd, care este proprietarul majoritar al Taveta Investments Ltd. Taveta Investments Ltd este societatea-mamă a Grupului Arcadia, al cărei președinte este soțul ei, Philip Green. Taveta Investments a achiziționat Grupul Arcadia pentru 770 de milioane de lire sterline în 2004. Până în 2018 grupul deținea lanțurile de magazine de îmbrăcăminte Topshop & Topman, Burton, Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfridge, Outfit și Wallis.

Avere de 910 milioane de lire sterline

În 2005, The Times estima averea britanicei și a soțului ei la 4.9 miliarde de lire sterline. În 2020, averea cuplului a fost estimată, de Sunday Times Rich List, la 930 milioane de lire sterline și 2.4 miliarde de dolari de The World’s Billionaires. În 2022, averea soților Green a fost estimată la 910 milioane de lire sterline.

Tina Green este rezidentă în Monaco. L-a întâlnit pe omul de afaceri Philip Green în 1985, iar cinci ani mai târziu s-au căsătorit. Cuplul are doi copii, Chloe și Brandon. Tina Green a creat modele de îmbrăcăminte pentru magazinele soțului ei, între care Lewis și Owen Owen.

(NU RATA: DAN NEGRU A BĂTUT PALMA CU DORIAN POPA! MEGA-AFACERE! PREZENTATORUL DE LA JOCUL CUVINTELOR DĂ LOVITURA CHIAR PE TERENUL LUI)

După ce au părăsit Londra, Tina Green și soțul ei s-au mutat în Monaco în 1998. La momentul respectiv, omul de afaceri a precizat că relocarea a fost din motive de sănătate. Ulterior, în cadrul unui interviu, Tina Green a dezvăluit că s-au mutat din Londra după ce soțul ei a fost victima unui jaf, trei bărbați atacându-l cu o sabie.

Petreceri faraonice pentru Philip Green

De regulă, Tina Green organizează petreceri faraonice când soțul ei își serbează ziua de naștere. Spre exemplu, când Philip a împlinit 50 de ani, afacerista a “spart” aproximativ cinci milioane de lire sterline pentru un chef de cinci stele în Cipru. Party-ul a inclus spectacole de la Earth, Wind & Fire, Tom Jones și Rod Stewart. Petrecerea de 55 de ani a avut loc în Maldive și a costat 20 de milioane de lire sterline, cu spectacole de la Jennifer Lopez și George Michael. A 60-a aniversare a avut loc în stațiunea Rosewood Mayakoba din Mexic, cu spectacole de la The Beach Boys, Robbie Williams și Stevie Wonder.

În 2012, Tina Green a comandat super-yacht-ul Lionheart de la constructorii de nave Benetti la un cost estimat de 100 de milioane de lire sterline.

Relația cu Richard Caring

Tina Green are o relație financiară strânsă cu omul de afaceri Richard Caring, un prieten apropiat și partener de afaceri al soțului ei, Philip Green. Tina Green i-a oferit acestuia 23,5 milioane de lire sterline pentru a-l ajuta să cumpere lanțurile de restaurante Belgo & Strada de la Luke Johnson. În plus, afacerista i-a oferit și yachtul Silver Angel, în valoare de aproximativ 25 de milioane de lire sterline.

(CITEȘTE ȘI: ”MERG LA PUȘCĂRIE CA LA COFETĂRIE!” + MEGA-AFACEREA PE CARE A LĂSAT-O ÎN ITALIA. CU MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE PE CAP, FINUL LUI ADRIAN MINUNE S-A PREDAT!)

Tina Green a format, totodată, compania de design interior Green & Mingarelli, împreună cu designerul italian de mobilier Pietro Mingarelli. Compania este axată pe crearea interioarelor pentru locuințe private și yacht-uri.

Sir Philip Green este supranumit Mr. Topshop

Sir Philip Green (71 de ani) a deținut brandurile Topshop, Topman și Miss Selfridge. A fost președinteleși directorul executiv al Amber Day din 1988 până în 1992. În 1999, a achiziționat Sears plc. Totodată, a cumpărat British Home Stores (BHS) pentru 200 de milioane de lire sterline în 2000 și, ulterior, a cheltuit 840 de milioane de lire sterline pentru a achiziționa Grupul Arcadia în 2002. A încercat fără succes să achiziționeze Marks & Spencer în 1999 și 2004.

La apogeul său, Green’s Arcadia Group deținea retailerii Topshop, Topman, Wallis, Evans, Burton, Miss Selfridge, Dorothy Perkins și Outfit. BHS a făcut parte din Arcadia din 2009 până în 2015. Arcadia avea peste 2.500 de magazine în Marea Britanie.