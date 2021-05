Ținută în șah de divizionara secundă Viitorul Pandurii în returul de la Tg. Jiu, Universitatea merge în finala Cupei României!

Universitatea Craiova s-a calificat în finala ediției 2020-2021 a Cupei României. „Juveții” au terminat nedecis, scor 2-2 (2-2) returul semifinalei cu Viitorul Pandurii de la Tg. Jiu însă au acces în ultimul act cu scorul general de 5-2 după ce în tur s-au impus în Bănie cu scorul de 3-0.

„Era clar că suntem în finală după primul meci. Am folosit mulți jucători care nu prea au jucat, pentru a recupera jucătorii, pentru că urmează jocuri foarte importante. De unii sunt mulțimit, alții știu că pot juca mai bine. Nu am avut ritmul pe care ni l-am dorit și am făcut cadouri adversarului, cele două goluri. Suntem mulțumiți că jucăm în finală, dar finala e importantă doar dacă câștigăm Cupa. Finala e finală. Am jucat multe finale în carieră, dar contează doar dacă o câștigăm. Fără Bancu, încercăm să găsim o soluție, sperăm ca jucătorii care evoluează acolo să dea totul pe teren și sper să fie bine pentru echipă. Pentru mine e bine pentru că am înțeles cum să fim mai buni în sezonul viitor”, a spus Marinos Ouzounidis după meci.

Fără mulți titulari și mizând pe garnitura secundă, Universitatea a prestat un fotbal modest ceea ce le-a permis gorjenilor să conducă de două ori pe tabela de marcaj prin reușitele lui Darius Buia (min.17) și Daniel Praschiv (min.29), „juveții” revenind de fiecare dată prin Reagy Ofosu (min.18) și Alexandru Tudorie (min.36).

În finală oltenii vor lupta pentru trofeu pe 22 mai pe „Ilie Oană” din Ploiești cu Astra Giurgiu. Noua echipă a lui Ionuț Badea a trecut în cealaltă semifinală de Dinamo, departajarea făcându-se la loviturile de la 11 metri după ce fiecare echipă s-a impus pe teren propriu cu 1-0.