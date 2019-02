Fenomenul american AYO & TEO „Rolex” pentru prima oara in Romania, la Club BOA!

Ai ascultat de atâtea ori hit-ul „Rolex”, devenit viral în întreaga lume, iar acum ai șansa de a vedea live duo-ul american, care a spart topurile din întreaga lume, cu peste 600 de milioane de vizualizări pe canalul de Youtube! Ayo & Teo vin sâmbătă, 23 februarie, în BOA, pentru un show de zile mari, pe care nu ai voie să îl ratezi! Fiind pentru prima oară în România, artiștii vor susține și o sesiune „meet & greet” pentru fanii care îi așteaptă cu sufletul la gură. Pentru a afla toate detaliile legate de show-ul Ayo & Teo în Club BOA, accesați pagina de instagram a clubului @boabucharest.

Ayo și Mateo Bowles (născut pe 30 octombrie 1996 [Ayo] și 29 august 1999 [Teo]), cunoscuți sub numele de Ayo & Teo, sunt un duo de dansatori din Ann Arbor, Michigan. Au apărut în videoclipuri muzicale pentru ” No Limit ” a lui Usher și ” Partidul ” lui Chris Brown . Cântecul lor ” Rolex ” a atins punctul 20 la US Billboard Hoț 100 .

Pe lângă dans, cei doi au devenit fascinați de muzică, iar Ayo au învățat să cânte la pian, tobe și trombon. După terminarea liceului, Ayo a continuat să participe la Washtenaw Community College. Cei doi și-au încărcat primul videoclip YouTube pe 6 noiembrie 2014, dansând la show-ul de talent al liceului.

Ayo & Teo a înregistrat un fenonem viral în 2017 cu single-ul lor „Rolex”. Născuți de Ayleo și Mateo Bowles din Ann Arbor, Michigan, perechea a crescut cu sunetele lui Michael Jackson, Usher, Missy Elliot și Chris Brown. Ei și-au îmbunătățit abilitățile de dans în școala primară, stabilind mai târziu o pagină populară de social media care a provocat provocări de dans virale. „Rolex” s-a întâmplat să fie unul dintre aceste hit-uri, reușind să câștige peste 561 de milioane de vizionări pe YouTube și să ucidă Billboard Hoț 100. În anul 2016, ei au purtat primul lor single „În Revers”. Videoclipul lui Usher pentru „No Limit” și la premiile 2016 BET, semnat mai târziu cu Columbia Records. „Lit Right Now” a sosit la începutul anului 2017, dar a fost în curând eclipsat de piesă devenită imn, „Rolex”. În 2018, Ayo & Teo au revenit în atenția fanilor cu single-ul „Hold My Sauce” produs de BL $$ D.