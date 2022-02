Titularii părăsesc Gaz Metan Mediaș!

Șansele ca Gaz Metan să evite în acest an retrogradarea sunt din ce în ce mai mici. Depunctată de FRF din cauza datoriilor către Ronaldo Deaconu, plecat între timp de la ardeleni, medieșenii au fost părăsiți de opt jucători, urmând aborda restul sezonului regular dar și play-out-ul cu juniorii.

„Opt jucători şi-au reziliat contractele cu formaţia noastră, sub condiţia ca în termen de 5 zile să facă dovada că au semnat o altă echipă. În cazul în care nu îşi găsesc echipă, au posibilitatea să revină la Mediaş”, precizează clubul din Mediaș pe pagina oficială de Facebook.

Cei 8 jucători sunt Vlad Morar, Răzvan Horj, Răzvan Trif, Răzvan Grădinaru, Gabriel de Moura, Octavian Vâlceanu, Mihai Lixandru şi Ioan Filip. Potrivit clubului, pentru a-și câștiga „libertatea” cei opt fotbaliști „au renunţat la toate drepturile financiare pe care le mai aveau de primit din partea clubului la data de 14 februarie”.

Poenaru și-a anunțat plecarea!

În contextul actual, șansele ca Ilie Poenaru, să mai rămână la cârma formației sunt aproape de zero, tehnicianul afirmând că nu-și dorește să-și treacă în dreptului CV-ului său o retrogradare care nu ar fi a sa ci a autorităților locale din Mediaș și a Romgazului.

„Am venit la Mediaș cu inima deschisă și gânduri mari. Am preluat o echipă în derivă, cu patru puncte, și care nu dă speranțe de revenire, dar am reușit împreună cu staff-ul să echilibrăm situația, să schimbăm din mers și să implementăm metodele și principiile noastre. Lucrurile pe plan sportiv mergeau destul de bine doar că din punct de vedere administrativ nu se rezolva nimic. Aveam doar promisiuni mari din partea autorităților, care de la săptămână la săptămână ne faceau să credem că se va rezolva, dar de fapt ei pregăteau altceva! Au plecat opt – nouă jucători, ceea ce pentru mine înseamnă sfârșitul acestui club pentru că oricum ne bazam doar pe 14 – 15 cu experiență, restul sunt copii. În aceste condiții este greu ca eu să-mi duc munca la bun sfârșit pentru că nu mai am cu cine și nu vreau să mă compromit, nu vreau să adaug la CV-ul meu o retrogradare pentru că nu este a mea, este a Romgazului și a Primăriei”, a declarat Ilie Poenaru pentru ProSport.

Așa cum v-am informat și anterior, Gaz Metan, a fost penalizată cu două puncte din cauza datoriilor neachitate către jucătorul Ronaldo Deaconu, decizie care în această săptămmână ar fi urmată și de alte depunctări tot din cauza datoriilor.

În acest moment Gaz Metan ocupă locul 14 în Liga I după 26 de etape, cu 22 de puncte iar în runda următoare va evolua în Ștefan cel Mare cu Dinamo, partida fiind programată vineri, 18 februarie de la ora 19:55.