TJ Miles a făcut anunţul despre Laura Giurcanu, după eliminarea de la Survivor! Toată lumea se aştepta la asta

Show-ul „Survivor România”, care rulează pe micile ecrane la Pro TV, ține cu sufletul la gură extrem de mulți telespectatori. Aceștia le-au urmărit la televizor evoluția, conversațiile, comportamentele, dar și momentele de slăbiciune pe care le-au avut. Totuși, chiar dacă dau totul pe teren, doar un singur concurent de la ”Survivor România” va reuși să câștige marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

TJ Miles (34 de ani), recent eliminat din competiție, a fost invitat în emsiunea ”La Măruță”, unde a făcut mai multe dezvăluiri despre foștii săi colegi, alături de care a petrecut 18 săptămâni în Republica Dominicană.

Fostul concurent a declarat că s-a înțeles foarte bine cu Marian Drăgulescu și că fost uimit când a văzut că acesta a fost eliminat. “Nu-mi vine să cred că a ieșit. Credeam că are șanse mari. Uite că n-a fost să fie”, a spus TJ Miles despre cel care l-a învățat să fie mai răbdător.

“Eu am avut clipe frumoase cu toți. Chiar și cu Zmărăndescu”, a adăugat TJ, în timp ce despre Laura Giurcanu a spus că ”o face pe șefa. Îi place să fie autoritară. Îi place să fie boosy. Nu știe să asculte”.

TJ Miles: ”A fost cea mai tare experiență din viața mea”

Fostul concurent de la Survivor România a slăbit 15 kg în competiție. “A fost cea mai tare experiență din viața mea, la timpul potrivit pentru mine. A fost meant to be, destin maxim. Nu îmi vine să cred că am reușit să am această șansă, ca țara în care m-am născut să mă cunoască mai bine. A fost mai mult decât o experiență. Am învățat ce norocoși suntem”, a spus TJ Miles.

Finala ”Survivor România” 2022 va avea loc în data de 31 mai 2022, la Pro TV.

