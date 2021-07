”Tom Degețel” a ”pus mâna” din nou pe o româncă, în Mykonos

Apropiere suspectă între ”Tom Degețel”, fostul iubit al Vicăi Blochina, și Corina Mihăilă, soția lui Christian Larpin, milionarul cu afaceri în Vietnam! S-a întâmplat la o mega-petrecere, pe târâm elen, la Mykonos, unde Corina a urcat pe masă și i-a dedicat grecului dansul. Era ziua lui, așa că ”Tom Degețel” nu a stat pe gânduri și i-a ținut isonul celei care-l sorbea din priviri. CANCAN.RO are imaginile din paradisul unde cei doi au petrecut, alături de prieteni.

Vica Blochina e de domeniul trecutului pentru afaceristul grec Dimichka, atât de curtat de frumusețile showbiz-ului și nu numai, din România, iar, pentru că are de unde alege, cel supranumit ”Tom Degețel” nu pierde timpul.

Petrecere cu artificii și dansuri pe masă

Se distrează la maximum alături de femeile dornice de a se afișa, măcar pentru o clipă, prin fața ochilor lui. Unde mai pui că a fost ziua de naștere a afaceristului, iar Corina Mihăilă fix atunci i-a apărut. Cale liberă a fost, pentru că l-a „acaparat” pe bărbat, iar ce a ieșit… O adevărată petrecere, cu artificii și dansuri pe masă.

Corina Mihăilă i-a dedicat lui Dimichka un dans, unduindu-și formele în rochia mulată, de culoare galbenă. Cu brațele ridicate, femeia a punctat decisiv în tentativa de a-i atrage atenția, din moment ce grecul s-a apropiat de ea și a intrat în horă, cu brațele ridicate și cu un zâmbet larg.

Cei doi, acompaniați de participanții la petrecere, au dansat și au cântat, transformând noaptea în zi. Interesant este că Vica Blochina era cucerită de Dimichka tot pe tărâm grecesc, urmând apoi o poveste de dragoste.

Cine este Corina Mihăilă, femeia care l-a ”acaparat” pe ”Tom Degețel”

Corina Mihăilă nu este deloc străină de lumea showbiz-ului, având afaceri în domeniul creațiilor de bijuterii. Este, de altfel, fondatoarea și proprietara companiei Stefere, una dintre cele mai căutate de vedete chiar și de la Hollywood. Elton John, Nicki Minaj sau Madonna sunt printre celebritățile care au apreciat interpretarea pe care Corina o dă accesoriilor de lux, dar și designul unic al bijuteriilor exclusivistului brand.

Are, în spate, un soț cu un ridicat simț al afacerilor, Christian Larpin, care și-a concentrat afacerile pe piața asiatică. A investit în turismul din Vietnam și nu a greșit. Între altele, are o impresionantă vilă în stațiunea Phu Quoc, dar și în Da Nang si Ho Chi Minh. Afacerile sale se întind și în Hong Kong, unde are o companie de iahturi de închiriat.

