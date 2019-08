Tonel Pop a făcut dezvăluiri incredibile. Soția lui Gheorghe Dincă s-ar fi aflat în casă atunci când Alexandra și Luiza ar fi fost răpite

Tonel Pop a făcut dezvăluiri incredibile. Avocatul familiei Melencu crede că soția lui Gheorghe Dincă s-ar fi aflat în casă atunci când Alexandra și Luiza ar fi fost răpite.

“Nu ştiu cu ce se întâmplă cu această familie pentru că, dintr-o ecuaţie complexă, ca să nu spun de unde, reiese că doamna Dincă era pe acolo când fetele astea erau răpite. Dacă nu o întreabă cineva pe doamna cum şi cu cine să stea acolo când nu cumva şi aceste fete erau acolo?! Dânsa a locuit acolo o bună bucată de timp. Cred că ar trebui să dea cu subsemnatul cum se spune pe româneşte.”, a declarat avocatul familiei Luizei Melencu, potrivit România TV.

Conform avocatului, Gheorghe Dincă este ”boierul acestei cercetări” și chiar se crede, nici mai mult și nici mai puțin, decât ”șeful anchetei”. Tonel Pop susține că ”Monstrul din Caracal” are o inteligență nativă, ”din aceea de țăran”, lipsită de ”finețuri”.

„Gheorghe Dincă nu are o inteligență sub medie. Are o inteligență nativă, din aceea de țăran, nu o inteligență de finețuri. Are o tactică, o perseverență, o memorie și o putere de simulare și disimulare, înglobate într-o ironie incredabilă. El se crede șeful acestui anchete, zâmbește și îl simt, am stat lângă el la un metru. El se simte boierul acelei adunări: de polițiști, de avocați, de procurori. Are sticla cu apă rece. Merge și ia masa. El este boierul acestei cercetări cel puțin în imaginația lui”, a precizat avocatul Tonel Pop la Antena 3.