Toni Conceicao după masacrul din Moldova: „Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor!”

Toni Conceicao, antrenorul principal al campioanei CFR Cluj, jubileză după victoria la scor pe care echipa sa a obținut-o la Botoșani cu scorul de 5-1. Tehnicianul portughez a declarat că se aștepta la un duel dificil pentru elevii săi și a spus că aceștia și-au făcut meciul ușor pentru că au avut atitudine.

„E un rezultat foarte important pentru echipă. Botoșani are o echipă bună, știam că ne așteaptă un meci greu. La două zile după un meci de Cupă, cu doar două zile pentru refacere, nu e ușor. Am jucat bine, mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, cea de la meci, dar și de la antrenamente. Am vorbit cu jucătorii și le-am spus că Botoșani e o echipă bună. Când avem atitudine, câștigăm. Țucudean e un jucător mare, de echipă națională, dar era suspendat. Am câștigat și fără el și asta e foarte bine”, a declarat Toni Conceicao, antrenorul principal al CFR Cluj.

Cu cele trei puncte câștigate la Botoșani, CFR Cluj și-a consolidat fotoliul de lider în clasament având 29 de puncte și indiferent de rezultatele care se vor consemna până la finalul etapei, se vor menține pe primul loc în liga I.

De partea cealaltă echipa lui Costel Enache a rămas pe locul 9 în Liga I cu 15 puncte dar poate pierde două poziții în clasament în funcție de rezultatele pe care Concordia Chiajna și Dinamo le vor obține în această rundă.

În etaapa următoare, CFR Cluj va juca în Gruia cu Dunărea Călărași în timp ce FC Botoșani va evolua în deplasare la Tg. Mureș cu formația FC Hermannstadt.