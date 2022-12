Podcastul „ALTCEVA cu Adrian Artene” a pregătit ediții cu totul și cu totul speciale, mai cu seamă în preajma sărbătorilor de iarnă. De altfel, pe canalul de YouTube „ALTCEVA cu Adrian Artene” puteți vizualiza duminică, 1 ianuarie, de la ora 19.00, un interviu de colecție cu Toni Grecu. Comediantul a vorbit, printre altele, despre primul Revelion televizat de la PRO TV.

Toni Grecu și-a amintit, în cadrul interviului, de primul Revelion de la PRO TV. După cum spune chiar actorul, structura petrecerii a fost una interesantă. Toni Grecu susține că a avut acces la toate resursele în cadrul Revelionului și i s-au îndeplinit toate cerințele.

Actorul a mai dezvăluit, printre altele, că a cerut un elicopter și, chiar i s-a adus, lucru pentru care, în ziua de astăzi, ai nevoie de aprobări, ca în final să primești un refuz.

„Asta înseamnă să fii boss într-o televiziune adevărată”

„Era un Revelion foarte interesant așa ca structură, ca idee. Era o parodie la lansarea canalului PRO TV, în București. Este Revelionul în care am avut acces la toate resursele. Deci am cerut elicopter și am avut elicopter. Am cerut fanfară militară, am avut fanfară militară. Asta înseamnă să fii boss într-o televiziune adevărată. Dacă astăzi ceri elicopter, îți trebuie 40.000 de aprobări și nu-l ai”, a spus Toni Grecu.

