Paul Surugiu, dialog savuros cu “Bubulina”: “Am cea mai tânără bunică din lume!” A sunat-o în timpul podcastului pe cea care îl așteaptă acasă

Paul Surugiu Fuego demonstrează, dacă mai era nevoie, că este un artist complet, un om al show-ului total! Cântărețul cel mai apropiat de sufletele românilor a fost invitat în podcastul „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Invitații au cântat colinde, au făcut mărturisiri emoționante la ceas de sărbătoare, dar s-a și râs în hohote când Paul Surugiu și-a sunat bunica în vârstă de 88 de ani!

„Bubulina”, așa cum o poreclește nepotul artist, a dat dovadă de o vitalitate ieșită din comun în dialogul cu cel pe care și-ar fi dorit cu orice preț să îl aibă aproape de sărbători. Bunica Ileana s-a pregătit cu bucatele favorite ale lui Fuego și îl așteaptă pe interpret acasă, când nepotul își va găsi răgazul necesar.

Dialog telefonic savuros între Fuego și bunica Ileana: „Facem al doilea Crăciun!”

Paul Surugiu Fuego: Alo, bunica, te îmbrățișez, sunt în studio cu Adrian Artene. Suntem foarte fericiți pentru că e seara de Ajun și voiam să îți spun «Crăciun fericit!».

Bunica Ileana: La fel, vă spun și ție și lui Adrian, tot Crăciun fericit! Sărbători frumoase, îmi pare rău că nu ești aici, m-am pregătit. Am făcut sărmăluțe, cratița plină cu friptură, cu cârnați, piftii.

A făcut buni trei feluri de prăjitură, cozonac cu nucă. Îmi pare rău că nu ești aici cu noi! Dar în ianuarie când o să vii acasă, poate bunica taie și un purceluș și facem al doilea Crăciun.

Paul Surugiu Fuego: Noi întotdeauna am făcut Crăciunul pe ritualul vechi, pe 8 ianuarie, pe 9 ianuarie…

Bunica Ileana: Știu că acum ești ocupat cu colindele și nu poți să vii. Regretăm, îmi pare rău că nu ești lângă mine, lângă mamă-ta și lângă familia noastră. Dar o să îl facem în ianuarie, când o să vii.

Paul Surugiu Fuego: Păi tu mai poți la vârsta ta să tai purcei, măi, buni?

Bunica Ileana: Eee, taie altcineva!

( NU RATA: ”MAREA MEA DORINȚĂ AR FI SĂ SE ÎNTOARCĂ! NU I-AM SPUS NICIODATĂ CĂ-L IUBESC!” FUEGO VA TRĂI CU REGRETUL TOATĂ VIAȚA: ESTE DESPRE TATĂL SĂU )

Secretul bunicii „Bubulina”, dezvăluit de nepotul artist: „Așa poți să trăiești îndelungat!”

Paul Surugiu Fuego: Adrian, tu poți să crezi că un om la 88 de ani se comportă așa? Adică eu am cea mai tânără bunică din lume. Bunica mea încă pune roșii în grădină, încă pune ceapă, desigur că în baston. Pentru bunei cea mai grea suferință este durerea de picioare.

Bunica dacă n-ar avea durerea de picioare ar fi cea mai fericită. Are o vitalitate și un chef de viață, m-am dus acasă până în turneu, am ajuns și am zis «uite, buni, de sărbători te muți la mama în luna noiembrie, să stați împreună».

Ea era la mine acasă la apartament și ea spune «anul viitor vreau să zugrăvim la mine acasă, pentru că n-am zugrăvit de 20 de ani și undeva sus se vede urât pe perete!». Își face calculele, își propune să facă lucruri, așa poți să trăiești îndelungat!

Adrian Artene: Cum ți-o amintești pe bunica ta, ajuta la împodobitul bradului?

Paul Surugiu Fuego: Bunica pe care am sunat-o acum, căreia îi spun Bubulina, pentru că în momentul în care eram mic nu puteam să spun Ileana, era complicat pentru mine să spun cuvântul acesta. Și a ieșit Bubulina, toată lumea îi spune Bubulina de la mine, de când eram copil!

( CITEȘTE ȘI: FUEGO A FURAT STARTUL CRĂCIUNULUI! + INTERVENȚIA MAMEI LUI! MOMENTUL CARE L-A FĂCUT PE CÂNTĂREȚ SĂ ÎMPODOBEASCĂ BRADUL: ”MĂ UITAM PE PERETE ȘI…” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.