Anii au trecut, iar Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, a acumulat câteva kilograme în plus. Artistul susținea concerte în toată țara și programul îi era încărcat, astfel, o dietă echilibrată nu-și avea locul printre priorități.

Cu un asemenea stil de viață, Fuego s-a îngrășat destul de mult, cât să se simtă inconfortabil. Acum, artistul a reușit să scape de 15 kilograme cu ajutorul unei diete proprii.

„Orice fruct aţi mânca, vă îngrăşaţi„

„Am slăbit 15 kilograme cu ajutorul merelor şi vă recomand să mâncaţi cât mai multe mere în cura de slăbire, pentru că merele nu au atât de mult zahăr. Orice fruct aţi mânca, vă îngrăşaţi. Fructele au zaharuri, conţin zahăr, merele în schimb, sunt chiar indicate în curele de slăbire. Între mese am mâncat numai măr, afine şi zmeură.

Am mai mâncat şi perle de brânză care sunt foarte gustoase, dar, cele care conţin doar 2% grăsime. Dimineaţa mănânc acea brânzică, mănânc un ou românesc. Cum se face oul românesc? Îl pui la fiert în puţină apă, iar în acea apă pui puţin oţet ca să nu se prindă oul. Şi îl laşi acolo şi îl faci cât vrei tu de moale. Şi mănânci brânzica aia cu oul şi mai mănânci nişte ardei, nişte ciupercuţe şi, ţi-ai făcut micul dejun, care este foarte gustos”.

Dieta cu mere l-a ajutat pe Fuego să aibă, în prezent, un stil de viață cât se poate de sănătos. Deși nu a mâncat doar acest fruct, a fost predominat în alimentația lui.

“Între mese mâncăm ori măr, ori unul dintre fructele despre care v-am spus. Merele ar fi mai bine să fie verzi. După-amiaza, de exemplu, mănânc o ciorbiţă de legume pe care mi-o fac eu, în care pun brocoli, în care pun ciuperci, în care pun tot felul de legume şi pun foarte multă ceapă, pentru că ceapa, fie că vrem sau nu să recunoaştem, dă foarte mult gust mâncării. Mănânc un castron de ciorbă de legume şi credeţi-mă că mă satur. Mie îmi place foarte mult ceapa, dar ştiţi de ce?

Pentru că ceapa este foarte bună pentru voce. Ceapa îţi reglează foarte bine corzile vocale. În momentul în care termin prânzul, mai mănânc un măr între mese şi seara mai mănânc un peşte bun. La sală merg rar, dar mai trebuie să slăbesc 5 kg. Eu când m-am apucat de slăbit aveam 111 kg, iar în momentul acesta am 93. Aş vrea totuşi să ajung la 85 de kilograme”.

În aceeași măsură, carbohidrații au fost excluși din alimentația lui Fuego. De asemenea, mișcarea, dar și renunțarea la mese îmbelșugate pe parcursul nopții, au fost factorii adoptați de artist în stilul de viață pe care-l trăiește în prezent.

“Pe scurt, nu mănânc carbohidraţi, pâine de nici un fel, fructe cu zaharuri, prăjeli şi, cel mai important, dulce. Nu am mai gustat nici o prăjitură, nimic, în toată această perioadă. Repet, eu nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar încerc, pe cât se poate, să menţin stilul acesta. Încerc să fac şi un minimum de mişcare, să mănânc din trei în trei ore, să găsesc forţă pentru a renunţa la pofte şi să nu exagerez noaptea, pe drumurile mele, cu mese îmbelşugate. Merele îmi sunt aproape acum, afinele şi puţin pepene roşu. În rest, credeţi-mă, mănânc de toate, în cantităţi normale. Nu sufăr, n-am restricţii, nu fac un efort măreţ.

Am găsit în schimb, acum, voinţa necesară şi am văzut că se poate, asta pentru că mi-am dat seama că exagerasem la un moment dat, din cauza programului. Mă simt mult mai bine acum, sunt mult mai tonic şi am mult mai multă energie. Îmi schimb şi garderoba mai nou, refac anumite costume, strâmtez altele, încerc să fac din mers aceste schimbări în bine pentru mine, revenind la formele de cândva”.