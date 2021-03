Toni Grecu, mărturii cutremurătoare despre iadul prin care a trecut: „Încă mă lupt să revin la viața normală”

Fondatorul grupului Divertis a trecut prin clipe groaznice din cauza infecției cu SARS-CoV-2. Artistul a fost internat timp de trei săptămâni în spital și a avut nevoie de stricta atenție a medicilor. Virusul i-a afectat plămânii în proporție de 50% și a făcut ca recuperarea să fie mult mai dificilă.

Toni Grecu a povestit cu lux de amănunte prin ce încercări a trecut din cauza virusului. Artistul declară că ultimele două luni sunt asemeni unui film horror, din care nu a fost convins că va scăpa cu viață.

„Ultimele două luni pentru mine au fost ca un fel de film horror începând cu data de 11 ianuarie. Astăzi se împlinesc cam două luni de zile şi încă mă lupt cu revenirea la viaţa normală.

Am stat în spital trei săptămâni şi după aceea am început munca la domiciliu, cu ghilimelele de rigoare, pentru că, în afara domiciliului nu prea am putut să mă mişc din cauza insuficienţei resperatorii. Plămânii în cazul meu au fost afectaţi puternic, cam la nivelul de 50% şi peste 50%. Asta înseamnă că practic, nu pot să respir. Nu ai aer, iar viaţa fără aer este imposibilă. „ , a declarat Toni Grecu la Antena 3.

Toni Grecu: „Nu mai am nevoie de aparat de oxigen”

Toni Grecu vrea să transmită celor care nu a au contractat până în prezent virusul că lucrurile pot fi destul de grave. Din proprie experiență, artistul spune că perioada din spital a fost una foarte grea, dar nici cea de după nu e mai ușoară cu nimic. Obosește foarte repede și a avut nevoie de kinetoterapie zilnic pentru a se repune pe picioare.

„Nu mai am nevoie de aparat de oxigen. Când am ieşit din spital, am ieşit independent de oxigen. În spital am luat destul de mult, pentru că pur şi simplu nu puteam trăi altfel, dar acasă când am ajuns, nu am mai avut nevoie, dar nici efort nu puteam să fac. Ca să urc un etaj, aveam nevoie de pauză la fiecare treaptă, imediat după ce am ieşit din spital. Acum, la o lună de zile, nu mai am problema asta, pot urca un etaj fără probleme, dar la al doilea etaj, încă am nevoie de pauză.

Cam asta este evoluţia după o lună de zile kinetoterapie zilnică, de gimnastică specifică. Din povestea mea ar putea să înveţe sau ar putea să inspire oameni care trec sau au trecut prin boala asta nenorocită şi au rămas cu urmări. Povestea mea este să povestesc şi să încerc să fac bine, atât cât pot să fac, prin intermediul mass-media. Mi-am putut relua activitatea, dar într-o măsură parţială. „

Toni Grecu a spus că se va vaccina anti-COVID

După iadul prin care a trecut, Toni Grecu susține că atunci când se vor termina cele trei luni de imunitate naturală, va merge și se va vaccina.

”Îl fac. Deocamdată e devreme. Pot să aştept 3 luni de zile, dar nu mai mult de trei luni. Se spune că maxim 3 luni este asigurată această imunitate naturală, după care, ea scade. Este foarte important pentru recăpătarea sănătăţii o programă pe care doctorul pneumolog îl impune pacientului post-COVID cu afecţiuni respiratorii severe”, a mai declarat Toni Grecu, duminică, în exclusivitate la Antena 3.

