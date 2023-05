Toni Iuruc, fostul soț al Simonei Halep, a fost zgârcit în declarații când a fost întrebat de CANCAN.RO despre ex-liderul WTA, care se confruntă cu noi acuzații de dopaj. Semn clar că cei doi nu mai țin legătura, fiecare fiind preocupat de propria viață.

Lumea tenisului a fost pusă din nou pe jar de anunțul că Simona Halep ar fi încălcat încă o regulă a Programului anti-doping de tenis (TADP).

“Agenția Internațională de Integritate a Tenisului confirmă că jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost acuzată de o încălcare suplimentară și separată a Programului anti-doping din tenis”, a transmis ITIA.

Pașaportul biologic este o metodă prin care organizațiile anti-doping monitorizează diferiți parametri ai sângelui în timp, pentru a identifica potențialele nereguli anti-doping! Iar ITIA a constatat nereguli în pașaportul biologic al Simonei Halep, care riscă acum o suspendare și mai mare.

ITIA a mai precizat că Simona Halep face parte din grupul celor 300 de jucători de tenis care sunt supuși la teste de monitorizare a sângelui la intervale regulate! Primii 100 de jucători atât din ATP, cât și din WTA sunt supuși cel mai des la astfel de teste.

“Fiind una dintre cele mai cunoscute jucătoare din lume, doamna Halep este inclusă în acest program de testare”, se arată în comunicatul ITIA.

Toni Iuruc: “Nu am nicio calitate să…”

Dată fiind situația, Simona Halep riscă să-și încheie prematur cariera în cazul în care va primi o suspendare drastică. CANCAN.RO a luat legătura cu Toni Iuruc, fostul soț al sportivei noastre. Acesta a fost rezervat în declarații, limitându-se să spună că românca știe cel mai bine ce are de făcut.

“Nu am nicio calitate să comentez. Are oameni specializați lângă ea. Ea știe cel mai bine ce face. Este singurul lucru pe care pot să-l spun”, a spus Toni Iuruc.

Reamintim că Simona Halep (31 de ani) a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la un control efectuat la US Open 2022 și a fost suspendată provizoriu din circuitul WTA. Acum întâmpină, din nou, probleme. De semnalat că de ambele acuzații Toni Iuruc a aflat prin intermediul mass-media.

Simona Halep a fost apărată de fostul soț, în noiembrie 2022

În noiembrie 2022, Toni Iuruc și-a arătat toată susținerea pentru Simona Halep, chiar dacă divorțaseră recent.

“Oamenii au o strategie de apărare de top, nu vreau să zic ceva care ar putea să înrăutățească situația… Un gând bun, normal, ca orice om, ca orice român, dar doar atât. Are o echipă de avocați. De la un anumit nivel încolo, ea este singura care poate să răspundă. Nu ne jucăm, sunt chestii serioase. Noi, ce-am avut de zis am zis. De la început am susținut-o cu toată dragostea, dar de acum încolo treaba e mult mai serioasă. Trebuie ca doar ea și cu echipa de avocați, conform strategiilor, să comunice. Restul, de pe lângă, ar trebui să-i lăsăm pe ei în pace, să-și facă treaba”, a precizat, la momentul respectiv, Toni Iuruc.

Divorț după un an

Simona Halep și Toni Iuruc s-au civil căsătorit civil pe 15 septembrie 2021, după care mirii s-au distrat la Fratelli, un local select din Mamaia, pentru o petrecere de cinci stele. Printre artiştii care au întreţinut atmosfera s-au numărat Loredana, Holograf, dar și trupa de muzică macedonească Pindu. La petrecere au participat în jur de 300 de persoane.