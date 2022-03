Toni Petrea nu mai crede în titlu: „E o diferență mare, sunt 7 puncte!”

Toni Petera, antrenorul principal al FCSB, s-a declarat rezervat în șansele elevilor săi de a mai recupera diferența de 7 puncte față de CFR Cluj, cât separă cele dou formații la intrarea în play-off.

„E o diferență mare, sunt 7 puncte. Vă dați seama, dacă în 30 de partide, CFR a pierdut doar două jocuri, cam câte jocuri ar trebui să mai aibă ca să piardă încă două? Se poate întâmpla orice, atât noi, cât și Craiova putem veni din urmă. Noi am pierdut două jocuri, CFR a făcut 4 egaluri, în rest a câștigat tot. E greu să ne menținem lângă ei, sunt o echipă puternică. Noi sperăm ca în play-off să ne exprimăm altfel și rezultatele să fie mult mai bune. Am discutat cu Gigi Becali, ce vom face în continuare, pentru că atunci când echipa nu câștigă principalul vinovat e antrenorul. Am discutat de principiu, mai am contract până la finalul sezonului. În cazul în care conducerea va decide să plec, o voi face, dacă nu, rămân”, a declarat Toni Petrea.

Referitor la victoria obținută la limită la ultima fază a meciului cu FC Voluntari printr-un gol marcat de Octavian Popescu, tehnicianul FCSB a afirmat că jocul echipei sale a fost foarte bun.

„Cred că am făcut un joc bun, o sumedenie de ocazii, 21 de șuturi spre poartă dacă nu mă înșel, dar nu am avut inspirația necesară. E bine că nu cedăm și iată că evoluția bună a lui Tavi Popescu s-a încheiat cu acest gol frumos. Asta le spun jucătorilor, să creadă până când arbitrul fluieră finalul partidei. E o victorie de moral, veneam după două înfrângeri și un egal”, a conchis Toni Petrea.