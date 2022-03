Toni Petrea, prudent înaintea duelului din Trivale: „Ne așteaptă o deplasare grea!” » FC Argeș – FCSB se pariază și la cota 2.25 »»

Toni Petrea, antrenorul principal al formației FCSB, a declarat în perspective duelului pe care elevii săi îl vor susține astăzi în Trivale cu FC Argeș, că în vestiarul „roș-albaștrilor” este sete de revanșă după eșecul din finalul „regularului”.

„Ne aşteaptă o deplasare grea. Întâlnim un adversar care a obţinut calificarea în play-off, ţin să-i felicit pentru asta, au reuşit să se califice. Dacă ne uităm şi pe statistică, putem observa că au reuşit un echilibru în rezultate cel puţin. Mergem acolo, trebuie să nu uităm că la ultima deplasare la Piteşti am fost învinşi în sezonul regulat. Avem şi o revanşă de luat pentru că trebuie să câştigăm acest meci. Mă gândesc la ce s-a întâmplat, am analizat acea partidă, ce am făcut bine, ce n-am făcut bine. Din păcate n-am reuşit să marcăm deşi jocul nostru n-a fost foarte rău atunci. Am jucat destul de bine, dar n-am reuşit să marcăm şi am pierdut în final acel joc”, a declarat Toni Petrea, la conferinţa de presă.

În schimb, FCSB a debutat cu dreptul în play-off, impunându-se pe „Național Arena” cu 2-0 în fața celor de la Farul, meci în care însă Hagi a acuzat în termeni duri arbitrajul. Cu 34 de puncte, „roș-albaștrii” sunt pe locul 2, la opt lungimi de CFR Cluj și cu patru puncte mai mult decât „juveții”.

Impactul cu play-off-ul a fost însă dur pentru piteșteni, care nu au avut replică în Bănie cu Universitatea, scor 3-0. Cu 24 de puncte, piteștenii ocupă ultimul loc în „top 6”, șansele să-și depășească condiția fiind reduse.

Partida FC Argeș – FCSB, va avea loc de la ora 19:00, dueul urmând a fi arbitrat de Horia Mladenovici din Capitală.

Pariuri FC Argeș – FCSB:

Peste 1.5 goluri – cota 1.50

FCSB câștigă oricare repriză – cota 1.55

Peste 7.5 cornere – cota 1.50

FC Argeș, mai multe cartonașe – cota 2.25

Echipe probabile FC Argeș – FCSB:

FC Argeș: Greab – Tofan, Turda, Dobrosavlevici, Mușat – Dumitrașcu, Rainov, Palici, Ișfan – G. Ganea, Said

Antrenor: Andrei Prepeliță

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, G. Miron, I. Cristea, Radunovic – D. Olaru, Edjouma, Oct. Popescu – Cordea, Fl. Tănase, Fl. Coman

Antrenor: Toni Petrea