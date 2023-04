TOP 3 maşini cu motoare diesel, pe care le poţi cumpăra în 2023. Care sunt cele mai bune mărci

Viitorul mașinilor dotate cu propulsoare termice a fost deja pecetluit, acestea urmând să iasă treptat din oferta marilor producători auto. După scandalul Dieselgate, autoturismele cu motoare alimentate cu motorină au pierdut tot mai mult din popularitate. Totuși, până la eliminarea totală a acestor mașini de pe piața auto, eventualii clienți au încă de unde alege, oferta fiind extrem de variată. Citește în continuare care sunt cele mai bune mașini noi cu motoare diesel ce pot fi cumpărate în acest an.

Scandalul Dieselgate a produs un adevărat cutremur pe piața auto mondială. De atunci, mașinile cu motoare alimentate cu motorină au căzut în dizgrație, majoritatea clienților preferându-le pe cele pe benzină și electrice. În plus, vânzarea mașinilor noi cu motoare termice va fi interzisă începând cu anul 2035. În aceste condiții, cota de piață a mașinilor diesel a scăzut enorm în ultimii ani.

Deoarece nu mai sunt rentabile din punct de vedere economic, marii jucători de pe piața auto mondială nu vor mai dezvolta noi motoare alimentate cu acest tip de combustibil. Totuși, cei care preferă astfel de autoturisme au încă la dispoziție o gamă variată de unde să aleagă.

(CITEȘTE ȘI: Misterul autocolantului albastru de pe mașini a fost elucidat! Ce înseamnă acele cifre și litere, de fapt, și unde poate fi întâlnit)

Top 3 mașini cu motoare diesel pe care le poți cumpăra în 2023

Revista britanică Auto Express a realizat un top al celor mai bune mașini noi dotate cu motoare diesel ce pot fi cumpărate în acest an. Jurnaliștii britanici admit că aceste autoturisme poluează mai mult, dar au un mare avantaj în privința economiei de combustibil. Astfel, mașinile dotate cu motoare diesel sunt perfecte pentru șoferii care parcurg mulți kilometri pe parcursul unui an.

1. Skoda Octavia 2.0 TDI

Jurnaliștii britanici plasează pe primul loc Skoda Octavia, model ce a fost desemnat Mașina de Familie a anului în cadrul Auto Express New Car Awards 2021. Există două variante de putere pentru propulsorul 2.0 TDI de pe modelul Octavia: 115 CP și 150 CP. Consumul redus și performanțele dinamice bune sunt plusurile evidente ale acestui model al producătorului din Cehia.

2. Mercedes-Benz Clasa C 220 D

Locul doi este ocupat de Mercedes Clasa C, model ce a evoluat uimitor în ultimii ani. În prezent este una dintre cele mai bune berline compacte din clasa premium. Există două variante de motorizări diesel pentru acest model: un propulsor de 197 CP pentru versiunea 220 D și unul cu 265 CP pentru versiunea 300 D. Jurnaliștii britanici susțin că Mercedes-Benz Clasa C 220 D ar trebui să fie variata preferată de cumpărare. Ea are aceeași cutie de viteze automată cu nouă trepte ca și modelul mai scump, acest aspect contribuind la performanțele foarte bune ale sedanului.

3. BMW Seria 3 320 D

Locul trei este ocupat de BMW Seria 3 320 D , model extrem de apreciat de jurnaliștii britanici. Ei au fost impresionați de acest motor diesel cu o putere de 187 CP, care oferă performanțe foarte bune. Noul model BMW Seria 3 este și ceva mai ușor față de generația anterioară, având totodată și un consum mai bun de combustibil.

(VEZI ȘI: Cum îți poți recupera banii pe asigurarea auto la Euroins. Pașii pe care trebuie să îi urmați)