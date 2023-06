TOP 50 – țările în care femeile au cei mai mari sâni. Pe ce loc este România

Zilele acestea, cei de la World Data au realizat un TOP 50 al țărilor în care femeile au cei mai mari sâni. Statisticile se bazează pe câteva zeci de surse, obținute inclusiv de la producătorii de sutiene și bustiere din întreaga lume. România se află și ea în top, dar nu este cap de listă.

Potrivit informațiilor colectate de către cercetători, femeile cu cei mai mari sâni se găsesc în Norvegia, Islanda, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, iar cele cu cei mai mici sâni, în Africa Centrală și Asia de Sud-Est. La nivel global, sânii naturali ai unei femei au o dimensiune medie de cupă A, respectiv B, în sistemul de mărimi din Statele Unite ale Americii.

Pentru a explica aceste mărimi și pentru bărbați, mărimea la sutien este, la modul universal, clasificată în funcție de cupă, de la A la H, A fiind cea mai mică, iar H, cea mai mare posibil.

Cupa A cuprinde: măsura 60, 65, 70, 75, 80 și 85;

Cupa B: de la 60 până la 115;

Cupa C: de la 60 la 125;

Cupa D: de la 65 la 130;

Cupa E: de la 70 la 130;

Cupa F: de la 70 la 130;

Cupa G: de la 90 la 125;

Cupa H: de la 90 la 120.

Pe scurt, fiecare sân este diferit în felul său. Unele femei au cupa mai mare, aceasta fiind dată de dimensiunea bustului, iar altele, au cupa mai mică, dar sânii mai „ascuțiți”. De aceea există sâni în formă de pară, de măr și multe altele. Pentru a face analiza mai simplă, cercetătorii au luat în calcul doar cupele, fără a intra în atât de multe amănunte.

Ce loc ocupă România în TOP 50 de țări în care femeile au sânii mari

Chiar dacă româncele sunt atât de renumite pentru frumusețea lor răvășitoare, surpriză! România este pe locul 30 din 50, cu o medie de cupă la sutien cuprinsă între A și B. Mai contează și alte elemente, nu doar sânii sau mărimile. Nu uitați faptul că unii apreciază, mai degrabă, sânii mici. Dar cine este pe primele locuri?

Cu o mărime la cupă de C sau chiar D, în medie. Norvegia reușește să se laude cu cele mai „dotate” femei din lume. Pe locul al doilea sunt doamnele și domnișoarele din Luxemburg, cu o cupă C, iar „bronzul mamar” este câștigat de Islanda, tot cu C.

Pe locurile de la 4 la 10 s-au clasat: Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Venezuela, Columbia, Suedia, Olanda și Canada, mărimea medie a bustului în aceste zone fiind tot media de cupa C.

Pentru cei curioși, ultimul loc este ocupat de femeile din Vietnam, unde media este cupa A.

