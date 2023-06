Topit de dorul iubitei! Plecarea Alexiei Eram la America Express l-a distrus pe Mario Fresh: ”Sunt terminat!”

La finele lunii mai, CANCAN.RO vă prezenta, în exclusivitate, imagini cu protagoniștii noului sezon America Express, decolând de la București către aventura vieții, peste mări și țări. Protagoniștii fotografiilor emoționante erau nimeni alții decât Alexia Eram și Mario Fresh, ce păreau că nu se pot separa unul de celălalt. Inevitabilul s-a produs și la mai bine de două săptămâni distanță i-am luat „pulsul” cântărețului să vedem cum se simte fără iubită!

Într-un interviu exclusiv, Mario Fresh, și el fost concurent la Asia Express, a vorbit deschis despre provocările acestui format. Mai mult, încrederea în Alexia și Aris este la cote maxime, cântărețul având curaj chiar să pună pariu că cei doi vor câștiga marele titlu!

Mario Fresh, copleșit de dorul Alexiei Eram după plecare la America Express: „Sunt distrus, sunt terminat!”

CANCAN.RO: Cum reziști fără Alexia?

Mario Fresh: Nu mă vezi că sunt distrus, sunt terminat, ți se pare că am rezistat?! Eu nici măcar nu apuc să simt absența, pentru că oricum și când este acasă, tot plecat foarte mult sunt, în concerte. Plec marțea sau miercurea, mă mai întorc luni. Doar că nu vorbim pe Facetime, clasicul nostru Facetime. Dar nu am timp, nu avem timp, oricum.

CANCAN.RO: A lăsat telefonul acasă?

Mario Fresh: Știi formatul emisiunii, e ceva rău de tot. Cred că nu s-au spălat, săracii, trei patru zile. Iar telefonul a fost lăsat la bagaj, când i-au luat bagajul, au luat și telefonul.

CANCAN.RO: Tu ai fost acolo, ce i-ai zis în momentul în care a plecat?

Mario Fresh: N-am cum să îți zic ajutoarele, trebuie să știi niște lucruri, cum să pui problema cu oamenii.

Trofeul America Express, adjudecat de Alexia și Aris, susține Mario Fresh: „Sunt 99,9% sigur că o să câștige!”

CANCAN.RO: Crezi că o să câștige sau măcar să ajungă între ultimii trei?

Mario Fresh: Sunt 99,9% sigur că o să câștige, pentru că-i cunosc foarte bine pe amândoi. Aris este foarte puternic și a devenit un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Iar Alexia, când este vorba de competiție, se transformă într-un monstru, mușcă din tine.

Nu are cum să plece de acolo. Eu am fost, a fost greu rău de tot și sunt sigur că este mult mai puternică decât mine. Sau oricum, mult mai puternică echipa lor decât ce am avut noi.

CANCAN.RO: Deci e treabă mai mult de psihic, că voi erați foarte bine pregătiți fizic atunci?!

Mario Fresh: Da, e de psihic. Că noi aveam niște mușchi, căram ghiozdanele alea, dar nu ne primea nimeni pe nicăieri. Eram un pic cam sport, păream agresivi, aveam amândoi tatuaje, eram în maiouri, doi bărbați, ce să te oprești să ajuți?!

