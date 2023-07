În lumea bună a Capitalei, Matei Stratan este cunoscut pentru faptul că schimbă femeile ca pe șosete. De-a lungul timpului, a avut legături amoroase doar cu dive, una mai celebră față de cealaltă. În prezent, fiul lui “Mr. Cash” (care mai nou se pare că e Mr. “NoCash”) are o relație cu fiica unui mega-milionar, după care este, fără discuție, “topit”. O răsfață ca pe o regină, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. Și-a găsit, în sfârșit, Matei Stratan sufletul pereche? Rămâne de văzut! Avem fotografii tari!

Ileana Lazariuc este istorie pentru Matei Stratan. După ce a rupt relația cu actrița, “Mr. NoCash Jr.” s-a cuplat cu o tânără frumușică foc, originară din Bacău, pe nume Iana Budeanu, fiica unuia dintre cei mai bogaţi afacerişti, care deţine o avere impresionantă de 40 de milioane de euro. În urmă cu o lună, CANCAN.RO i-a întâlnit la NUBA, unde au fost în formă maximă. Nu s-au dezlipit unul de celălalt. S-au mângâiat, iar Matei Stratan nu a ratat nicio ocazie să o sărute când a simțit nevoia (IMAGINI AICI).

Prânz romantic la Isoletta

Legătura lor este cât se poate de serioasă dacă ținem cont că cei doi sunt nedespărțiți. Zilele trecute, CANCAN.RO i-a întâlnit pe Matei Stratan și Iana Budeanu în momentul în care părăseau Isoletta, unul dintre cele mai selecte restaurante din zona de nord a Capitalei. În local, “porumbeii” și-au răsfățat papilele gustative cu preparate alese și au consumat băuturi fine. Pe scurt, “Mr. NoCash Jr.” și-a tratat iubita ca pe o regină. A avut grijă să nu-i lipsească nimic.

Au părăsit zona cu un Aston Martin DBS de 200.000 de euro

Mărturie în acest sens sunt imaginile realizate de CANCAN.RO. Au ieșit din restaurant cu zâmbetul pe buze, semn că ieșirea le-a priit de minune. Matei Stratan și Iana Budeanu au părăsit zona cu mașina bărbatului, un superb Aston Martin DBS, în valoare de 200.000 de euro. Tindem să credem că “Mr. NoCash Jr.” și-a găsit, într-un final, sufletul pereche. Se vede de la o poștă că este “topit” după tânăra originară din Bacău, alături de care petrece aproape tot timpul.

A studiat în Elveția, la Lausanne

Putem spune, fără nicio exagerare, că Matei Stratan a dat lovitura! S-a cuplat cu o “bunăciune” în adevăratul sens al cuvântului, nu mai punem la calcul faptul că tânăra are și minte multă. A studiat în Elveția, la Lausanne, în cadrul unui liceu de elită. Deși este moștenitoarea unui adevărat imperiu, nu se laudă cu achiziții de accesorii scumpe, fiind o fire modestă. Preferă să păstreze banii pentru excursii în Dubai sau în Italia, în locații de cinci stele.

Cine este Ovidiu Budeanu, “socrul” lui Matei Stratan

Ovidiu Budeanu a construit un imperiu financiar de vis. În 2017, CANCAN.RO informa că afaceristul deține Arena Mall Bacău, postul de televiziune Euro TV şi Apa-Canal SA, furnizorul de apă din municipiul Oneşti. În plus, în urmă cu mai mulți ani, și-a cumpărat un iaht pe care a plătit un milion de euro. În 2022, a semnat un acord pentru inaugurarea unui hotel Marcure de patru stele.

“Am semnat acum câteva zile un acord cu Accor pentru un hotel Mercure de 4 stele cu 80 de camere, o investiție de circa 7 milioane de euro. Vreau să mă axez foarte mult pe piața corporate, motiv pentru care am gândit 3 săli de conferințe și un ballroom pentru evenimente. Bacăul are o poziție geografică bună și putem atrage conferințe din toată regiunea Moldovei“, a declarat, pentru Profit.ro, Ovidiu Budeanu.