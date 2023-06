Faptul că Matei Stratan este un Don Juan în lumea bună nu mai este un secret pentru nimeni. De-a lungul timpului, a avut relații doar cu “bunăciuni”, una mai celebră față de cealaltă. Ileana Lazariuc a fost ultima “oficială” pentru fiul lui “Mr. Cash” (care mai nou se pare că e Mr. “NoCash”), însă actrița este istorie pentru “pofticiosul” crai autohton. La fel ca, de altfel, Andreea Raicu. Recent, s-a cuplat cu o bombă-sexy, fiica unui mega-milionar, iar CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi în “flagrant delict”. Avem imagini tari, de tot! Popcorn, neapărat, că-i poveste electrizantă!

Cât timp a format un cuplu cu Ileana Lazariuc, Matei Stratan a fost tot timpul cu ochii în patru. Tremura, pur și simplu, cu fiecare ocazie când apărea în cluburile de lux, fiind “vânat”, la propriu, de o celebră milionăreasă din București, recunoscută la nivel discotecar european pentru farmecul ei de “dance floor diva” (TOATĂ POVESTEA AICI). Între timp, “Mr. NoCash Jr.” a rupt relația cu actrița, dar nu a pierdut timpul degeaba. Nici vorbă! A pus mâna pe o tânără frumușică foc, originară din Bacău, pe nume Iana Budeanu, nimeni alta decât fiica lui Ovidiu Budeanu, unul unul dintre cei mai bogaţi afacerişti, cel care deţine o avere impresionantă de 40 de milioane de euro!

“Mr. NoCash Jr.” și noua iubită, distracție de cinci stele la NUBA

CANCAN.RO i-a întâlnit pe cei doi, sâmbătă seară, la NUBA, unul dintre cele mai selecte localuri din zona de nord a Capitalei. Iana Budeanu și Matei Stratan au fost în formă maximă și dornici de “zbenguiala” aferentă weekend-ului. Nu s-au dezlipit unul de celălalt! S-au mângâiat reciproc, iar “Mr. NoCash Jr.” și-a răsplătit, cu fiecare ocazie, noua iubită cu un sărut dulce pe obraz.

Au făcut spectacol inclusiv pe ringul de dans, unde au atras privirile tuturor. Pe scurt, au avut parte de o distracție de cinci stele în special și pentru că, la fața locului, nu și-a făcut apariția și “Milionăreasa din Primăverii”, practic “coșmarul” lui Mateiaș de câteva luni 😊.

(NU RATA: ”MILIONĂREASA DIN PRIMĂVERII” I-A STRICAT OFICIALIZAREA ILENEI LAZARIUC CU ”MR. NOCASH JR”. ”PARIS HILTON DE ROMÂNIA” A VENIT LA MASA LOR, S-A URCAT PE EL ȘI…)

Au petrecut până la 3 dimineața

La NUBA, Matei Stratan și Iana Budeanu au petrecut până aproape de 3 dimineața, când au decis să se retragă pentru odihna binemeritată. Cât timp s-au aflat în local, cei doi au fost, tot timpul, cu zâmbetul pe buze și și-au potolit setea cu licori fine.

A studiat în Elveția, la Lausanne

Ca o concluzie, fiul lui “Mr. NoCash” a dat lovitura! S-a cuplat cu o “bunăciune” în adevăratul sens al cuvântului, nu mai punem la socoteala că tânăra are și minte multă, multă de tot. A studiat în Elveția, la Lausanne, în cadrul unui liceu de elită. Deși este moștenitoarea unui adevărat imperiu, tânăra nu se laudă cu achizițiile de genți sau accesorii scumpe, fiind o fire modestă. Preferă să păstreze banii pentru excursii în Dubai sau în Italia, în stațiuni de lux.

(VEZI AICI: UAU! CE FRUMUSEŢE ”MOŞTENEŞTE” UN MALL, O TELEVIZIUNE ŞI… O FIRMĂ DE ”APĂ ŞI CANAL”! TĂTICUL ARE IACHT DE 1 MILION E ŞI A TRIMIS-O LA ŞCOALĂ ÎN ELVEŢIA)

Cine este Ovidiu Budeanu, “socrul” lui Matei Stratan

Ovidiu Budeanu a construit un imperiu financiar fabulos. În 2017, CANCAN.RO informa că mega-afaceristul deține Arena Mall Bacău, postul de televiziune Euro TV şi Apa-Canal SA, furnizorul de apă din municipiul Oneşti. Totodată, în urmă cu mai mulți ani, și-a achiziționat un iaht pe care a plătit un milion de euro. În 2022, a semnat un acord pentru deschiderea unui hotel Marcure de patru stele.

“Am semnat acum câteva zile un acord cu Accor pentru un hotel Mercure de 4 stele cu 80 de camere, o investiție de circa 7 milioane de euro. Vreau să mă axez foarte mult pe piața corporate, motiv pentru care am gândit 3 săli de conferințe și un ballroom pentru evenimente. Bacăul are o poziție geografică bună și putem atrage conferințe din toată regiunea Moldovei“, a declarat, pentru Profit.ro, Ovidiu Budeanu.