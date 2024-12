„Tornada Roşie”, prezentă și în Capitală. Ce este acest fenomen care scoate oamenii din minți

„Tornada Roșie” și-a lăsat amprenta asupra traficului din București care atinge cote de neimaginat, iar șoferii își pierd răbdarea în fiecare zi, mai ales în apropierea marilor centre comerciale. În această perioadă de dinaintea sărbătorilor, aglomerația depășește orice limite, transformând orașele în adevărate capcane pentru cei care încearcă să își finalizeze cumpărăturile.

Spre exemplu, în Sectorul 6, în apropierea celui mai mare mall din Capitală, străzile sunt efectiv sufocate de mașini, indiferent de oră.

Un experiment recent a arătat cât de gravă este situația:

„Suntem în Sectorul 6 la câţiva paşi de cel mai mare mall din Bucureşti şi cu siguranţă şi cel mai aglomerat inclusiv la această oră. Seara trecută am făcut un experiment. Am pornit din Pipera până în acest loc, adică o distanţă de aproximativ 10 km pe care am reuşit să o parcurgem în 3 ore, 3 ore în care am fi putut să ajungem, de exemplu, cu puţin noroc, în Craiova,” a relatat Bogdan Dinu, reporter Observator.