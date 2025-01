Totul despre Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta. Ce afacere de succes are în București

După o perioadă în care a fost activă în politica din România, Daciana Sârbu (47 de ani), fosta soție fostului prim-ministru Victor Ponta, este implicată acum în mai multe afaceri, una dintre ele fiind o cunoscută afacere cu prăjituri din București.

Originară din Arad, Daciana Octavia Sârbu este fiica politicianului Ilie Sârbu, fostul ministru al Agriculturii, iar cariera sa politică a început încă de când avea 19 ani. A fost membră a Partidului Social Democrat (PSD) până în 2018, iar în perioada 2007 -2019 a reprezentat România în Parlamentul European

Începând cu 2014, fosta soția a lui Victor Ponta a ocupat funcția de vicepreședinte al Comisiei de Mediu și Sănătate Publică. După o carieră politică de succes în România, Daciana Sârbu a dat lovitura în afaceri, inclusiv unele care vizează domenii precum agricultura, HoReCa și turismul.

În 2015, a inaugurat, împreună cu partenera sa Cristina Voicu, prima cofetărie Mara Mura în București. Un an mai târziu, cele două au încheiat colaborarea, Daciana Sârbu preluând în totalitate afacerea cu prăjituri.

Din 2018, afacerea a fost trecută de pe firma D&C Sweet SRL pe noua firmă Maramura Cake SRL. La finalul aceluiași an, afacerea fostului ministru raporta zero profit și pierderi în valoare de 81.000 de lei. Daciana Sârbu a decis să se retragă din politică și să se dedice în totalitate pasiunii sale.

Fosta soția lui Victor Ponta a urmat cursurile unei școli renumite de cofetărie din Franța, aflând astfel secretele celor mai gustoase deserturi. Afacerea a explodat într-un timp scurt, prăjiturile fiind extrem de apreciate de bucureșteni, dar și de turiști. În prezent, fostul politician are în subordine 41 de angajați și a inaugurat un lanț de patru locații în București.

”Când am simțit că e sfârșitul acestui drum, am căutat să fac ceva care să îmi aducă bucurie, să mă regăsesc. Am pornit de la pasiunea mea pentru gătit, am mers la școală, și am început acest business dulce. Sute sau poate chiar mii de ore de muncă, de stres, de planuri, de idei, de dorințe, de gânduri, anxietate, speranță, încredere.

Și asta e doar lista scurtă. Ce a prevalat a fost încrederea mea că trebuie să încerc și că cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu reușesc. Am avut și piedici, am și plâns, dar nu am renunțat.”, spunea Daciana Sârbu pentru alistmagazine.ro