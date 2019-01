Totul despre întâlnirea cu Benjamin Netanyahu: ”Nu a fost secretă!”

Premierul Viorica Dăncilă a fost acuzată că s-a întâlnit, în secret, cu premierul israelian Bejamin Netanyahu. Dăncilă a ținut să facă lumină, la ”Sinteza zilei”. E a spus că întâlnirea nu a fost secretă, iar discuțiile s-au axat pe relația dintre cele două state și pe susținerea de către Israel a candidaturii României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economic

„Dacă era o întâlnire secretă, nu postam pe Twitter, nici comunicat, nu erau camere de luat vederi la premierul Netanyahu. Nu a fost întâlnire secretă. Au fost multe situațiile când prim-ministrul a mers la întâlniri și nu au anunțat înainte. Au fost discuții referitoare tot la România, la modul în care să abordăm această întâlnire între cele două guverne.

Se va întâmpla la această vizită, urmează să hotărâm dacă la București sau Ierusalim. Vom lua o decizie în perioada următoare. Am avut bucuria să am într-un an a treia întâlnire cu Netanyahu, ceea ce spune totul, câtă importanță arată României.

Am vorbit de cooperare în ce privește inovarea, antreprenoriatul, am hotărât să facem schimb de bune practici, să implementăm și la noi, am vorbit de situația din regiune, despre susținerea Israelului pentru România la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Am văzut criticile, dar m-au interesat mai mult rezultatele întâlnirii”, a declarat Viorica Dăncilă la Antena 3.