Trădare! Daniel Buzdugan a bătut palma cu Kanal D. Anunț oficial: „Debuteaza miercuri, 6 februarie”

In cea de-a sasea saptamana de competitie stilistica, o alta personalitate din showbizul autohton se va alatura juratilor emisiunii „Bravo, ai stil!”. Daniel Buzdugan debuteaza miercuri, 6 februarie, in cadrul „Bravo, ai stil!” ca jurat cu drepturi depline, pe umerii lui fiind soarta concurentelor care aspira la titlul de Cea mai stilata femeie din Romania.

Actor, realizator de radio si televiziune, Daniel Buzdugan ofera o surprize de zile mari, chiar in debutul editiei de miercuri seara. Cu cantec si cu voie buna, pe acorduri de muzica elena, acesta paseste plin de entuziasm in platoul emisiunii, oferind o reprezentatie de dans grecesc, alaturi de Ilinca Vandici. Noul jurat de la „Bravo, ai stil!” din aceasta saptamana a marturisit ca nu de putine ori si-a manifestat dorinta de a fi parte din acest show.

„Ma simt foarte bine cu cei trei jurati, niste specialisti in styling. Ma simt ca un baiat venit de la o echipa din divizia a treia care are sansa sa stea langa oamenii care fac legea in moda. Nu ma pricep la moda, dar cand ma uit la unele dintre concurente, prind curaj. Voi fi «vocea poporului» la «Bravo, ai stil!», voi fi ca o persoana care se uita la acest show din fata televizorului. Comentariile in ceea ce priveste tinutele vestimentare vor fi ca si cum as vorbi cu prietenii mei cu care urmaresc emisiunea. Pentru mine a fost o onoare sa fiu la «Bravo, ai stil!». Nu de putine ori m-am intrebat oare cum ar fi sa fac parte din acest show, sa am un rol, asa ca visul mi s-a implinit. Stiti cum se spune, ai grija ce iti doresti ca s-ar putea sa ti se intample. A fost o experienta minunata si as repeta-o oricand”, a spus Daniel Buzdugan.

Pe Daniel Buzdugan îl puteți asculta alături de bunul lui prieten și prezentator TV Mihai Morar în fiecare dimineață, de luni până vineri, între 06:30 – 10:00 la Radio ZU, unde prezintă emisiunea „Morning ZU”. Postul de radio face parte din marea familie a trustului Intact.