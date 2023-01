Tradițiile care se respectă pe 7 ianuarie. Ce trebuie să faci de Sfântul Ioan ca să-ți meargă bine tot anul

Anual, în data de 7 ianuarie, este sărbătorit Sfântul Ioan Botezătorul. În această zi, în multe părți ale României, încă se respectă anumite tradiții. Iată mai jos, în articol, ce trebuie să faci în această zi sfântă, ca să îți meargă bine tot anul.

În fiecare an, în data de 7 ianuarie, creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Ioan Botezătorul. În Sfânta Scriptură, acesta era prezentat ca fiind Înaintemergătorul Domnului Iisus Hristos. Există o serie de tradiții care sunt respectate, chiar și în prezent, de multe persoane. În diferite regiuni ale țării are loc „Udatul Ionilor” sau „Iordănitul”. De pildă, în Sibiu încă se mai respectă această tradiție. Poate fi asimilat sub forma unui ritual în care persoanele care poartă numele de Ion au parte de un botez simbolic. Sunt duși la râu și sunt spălați cu apa râului, pentru a scăpa de rele. Apoi se fac hore tradiționale.

În cazul „Iordănitului”, tinerii iau de Bobotează un vas cu agheasmă și trebuie să îi stropească cu apă sfințită pe cei care le ies în cale, pentru a avea parte de noroc. De asemenea, tradiția arată că persoana stropită cu apă sfințită trebuie să ofere un dar.

Pe de altă parte, și fetele respectă o anumită tradiție care se regăsește sub denumirile de „Cumetria”, „Țonțoroiul”, „Ziua femeilor” sau „Ziua babelor”. Practic, se organizează petreceri la care nu au acces bărbații. În cadrul tradiției, fetele sunt botezate simbolic cu apa din fântână.

Ce trebuie să faci de Sfântul Ioan ca să-ți meargă bine tot anul

Există și alte superstiții și tradiții legate de această zi. De exemplu, pe 7 ianuarie nu este bine să stingi candela sau lumânarea, pentru că se spune că arde pentru bunăstarea familiei. Pe de altă parte, nu trebuie utilizat cuțitul, trebuie să rupi alimentele cu mâna. De Sfântul Ioan Botezătorul nu se mănâncă usturoi sau pepene. Totodată, nu trebuie să faci curățenie, mai ales cu mătura, și nici nu trebuie să speli rufe.

În dimineața zilei de 7 ianuarie, creștinii trebuie să se stropească cu agheasmă nouă, pentru a fi feriți de boli.