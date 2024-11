Tragedia de la Colectiv l-a determinat să facă o schimbare majoră! Radu Mihaiu a sacrificat tot pentru politică: „O parte din prietenii mei erau în club”

Radu Mihaiu și-a schimbat perspectiva profesională în urma tragediei de la Colectiv, când 64 de persoane și-au pierdut viața după incendiul din club. În 2015, actualul primar al sectorului 2, avea o carieră în IT, domeniu care i-a oferit independență financiară încă din studenție. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, îl descoperim pe Radu Mihaiu dincolo de scena politică. În ultimii 6 ani, edilul și-a făcut obiceiul de a ajunge pe trotinetă la birou sau la diverse întâlniri importante, asigurându-se astfel că e punctual și că nu îl sabotează traficul din Capitală.

L-am vizitat pe Radu Mihaiu la birou, unde, ne-a mărturisit că ajunge pe 2 roți. Nu a renunțat la confortul mașinii personale, dar recunoaște că nu o folosește la fel de des precum trotineta.

Radu Mihaiu: “Fiind olimpic la Informatică am vrut să continui în direcția asta”

CANCAN.RO: Ce vă vine în minte când vă gândiți la copilărie? Cu ce o asociați?

Radu Mihaiu: Cu vacanțele de vară, mergeam foarte mult la bunici. Am copilărit în Ardeal, pentru că părinții mei sunt ardeleni amândoi. Mama este de lângă Alba Iulia, de la Gura Arieșului, și tata este de lângă Sibiu, de la Poplaca. Am copilărit foarte mult la bunici.

Până la vârsta de 5 ani voiam să mă fac cioban, pentru că eram prieten cu câinii și îmi plăcea foarte mult să stau cu oile. După aceea, de la 5 ani până la 12 cred că am vrut să mă fac medic. În liceu am avut o profesoară de chimie cu care nu am avut deloc chimie și nu am reușit să mă pregătesc foarte bine la chimie, materie de care era mare nevoie dacă voiam să dau la Medicină. În schimb mi-a fost mai ușor să învăț la Informatică. Când eram copil îmi amintesc foarte mult de joacă, de citit, îmi plăcea foarte mult să citesc. Îmi amintesc că mergeam la bunici și stăteam până la 3.00 -4.00 noaptea să citesc. Veneau bunicii să-mi spună: “Stinge lumina!”

CANCAN.RO: Cum ați ales Matematica?

Radu Mihaiu: Mie mi-a plăcut Informatica. Am fost talentat la Informatică, am fost și la olimpiadă. Fiind olimpic la Informatică am vrut să continui în direcția asta. Aveam două opțiuni: fie Politehnică, fie Facultatea de Matematică. Am ales Facultatea de Matematică pentru că era mai aproape de casă.

Radu Mihaiu: “Mi-am înființat prima firmă chiar din timpul facultății și am făcut unul din primele jocuri video din România, cred, la momentul acela, în 2000”

CANCAN.RO: Ce planuri aveați ca proaspăt absolvent?

Radu Mihaiu: Am început să lucrez încă din timpul facultății, mi-am înființat prima firmă chiar din timpul facultății și am făcut unul din primele jocuri video din România, cred, la momentul acela, în 2000, un joc despre educație pentru sănătate. Să învățăm copiii, adolescenții despre boli și despre sănătatea reproducerii și așa mai departe, care a funcționat destul de bine.

CANCAN.RO: Deja din studenție erați independent financiar.

Radu Mihaiu: Din studenție eram, am și predat, din anul al doilea de facultate, informatică la o firmă particulară. Așa că am fost independent financiar încă de la 20-21 de ani.

CANCAN.RO: Ce v-ați luat din primii bani câștigați?

Radu Mihaiu: O pereche de blugi Big Star, îmi amintesc și acum că se numeau. Este ciudat, nu mi-am mai amintit chestia asta după 20 și ceva de ani. Mi se pare fabulos că îmi amintesc marca acestor blugi. Nu am mai avut amintirea asta până acum.

CANCAN.RO: La ce vârstă ați ieșit prima dată din țară?

Radu Mihaiu: Am ieșit prima dată din țară în 1991, am fost în Franța într-un schimb școlar cum se făceau pe vremea aceea și am ajuns în Franța exact în timpul războiului din Golf, țin minte că atunci erau amenințări cu atentate teroriste la Paris. Nu a fost niciun atentat. A fost un efort foarte mare și pentru părinți, care nu au avut de plătit decât avionul, dar pe vremea aceea avionul era scump.

Radu Mihaiu: “Nu am finalizat cu licență pentru că nu mi s-a părut la acel moment neapărat util să mai am încă o patalama”

CANCAN.RO: Ce v-a impresionat în capitala Franței?

Radu Mihaiu: Eram în școala generală încă. La vremea aceea m-au impresionat foarte multe lucruri: mașinile – plecam dintr-o țară în care aveam dacia, trabant și oltcit și acolo erau foarte multe mașini, felul în care se îmbrăcau oamenii pe stradă, în autobuz, era foarte diferit. Ni se părea neobișnuit, cum îi lasă să se plimbe așa pe stradă îmbrăcați așa? Am întrebat profesori francezi: dar de ce îi lăsați să meargă așa? “Cum adică de ce să îi lăsăm? Cum să îi lăsăm? Că ei se îmbracă singuri”.

CANCAN.RO: V-a tentat să studiați în afară?

Radu Mihaiu: Da, de altfel am și urmat cursurile unei facultăți din afară, e adevărat că nu am finalizat cu licență, dar am învățat pentru un MBA, foarte mult am învățat. Nu am finalizat cu licență pentru că nu mi s-a părut la acel moment neapărat util să mai am încă o patalama, m-am dus acolo ca să învăț și am învățat foarte mult din acest MBA. Eu cred că sistemul de educație trebuie să comunice și cel din România cu cel de afară. Nu zic că cel din România este prost, dar se învață multe lucruri și în afară.

Radu Mihaiu: “Când vreau să fiu punctual merg pe 2 roți. Știu exact când ajung și nu am problema parcării cu trotineta”

CANCAN.RO: Ați făcut referire la mașini. La birou vă deplasați pe două sau pe patru roți ca să fiți punctual, să ajungeți la timp?

Radu Mihaiu: Când vreau să fiu punctual pe 2 roți. Când vreau să fiu punctual merg cu trotineta, trotineta – unu la mână mi-e foarte la îndemână, nu există problema aglomerației, este aproape tot timpul la fel, deci știu exact când ajung și nu am problema parcării cu trotineta. Mai merg și cu mașina când deplasările sunt lungi, când plouă, dar de multe ori dacă vreau să ajung la timp merg cu trotineta.

CANCAN.RO: Vă enervați la volan când sunteți în blocaj?

Radu Mihaiu: Când nimeresc un blocaj nu mă enervez, de fapt nu mă prea enervez la volan ca să fiu sincer, deși îmi place să conduc eu mașina, nu merg cu șofer.

CANCAN.RO: Ce vă place să faceți în timpul liber?

Radu Mihaiu: Citesc mult mai puțin de când sunt în politică și ăsta e un lucru care îmi lipsește ca să fiu onest. Îmi trebuie 2-3 zile din fiecare vacanță ca să mă deconectez de la politică, să pot să citesc. Deci îmi place să citesc, îmi plac excursiile, plimbările inclusiv pe munte. Și evident și mă mai uit și la seriale din când în când. În general citesc, ies afară, mai fac sport, alerg sau merg la sală.

CANCAN.RO: Ce ați sacrificat pentru politică?

Radu Mihaiu: Timp cu familia, citit și cred că o carieră în direcția pe care pornisem, pentru că după atâta timp în politică e foarte clar că nu mai ești conectat la fel în aceeași carieră.

Radu Mihaiu: “Trebuie să fac ceva ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat la Colectiv”

CANCAN.RO: Ce v-a determinat să faceți schimbarea asta și să renunțați la o carieră în IT?

Radu Mihaiu: Colectiv. Incendiul de la Colectiv, pentru că până atunci nu mă gândisem că ok, lucrez în IT, nu are ce să mi se întâmple, nu depind foarte mult de guvern. Majoritatea contractelor la firma pe care o am sunt în străinătate, așa că nu prea mă interesa de guvern. Și în momentul incendiului de la Colectiv în care am realizat că o parte din prietenii mei erau în club sau fuseseră în club, nu că li s-a întâmplat ceva, eu aș fi putut fi acolo, am realizat că fata mea, pe vremea aceea aveam o singură fată, copiii mei ar putea să fie într-un club similar în România și că până cresc copiii mei mari trebuie să fac ceva ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat acolo.

