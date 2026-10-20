Tragedie în culturism! Un cunoscut bodybuilder a murit la 33 de ani după o urgență medicală petrecută pe scenă

Comunitatea culturismului este în doliu după moartea lui Mateusz Chmura, sportivul polonez care s-a prăbușit pe scenă în timpul competiției PCA British Finals 2026, desfășurată la Telford, în Anglia. Acesta avea 33 de ani.

Mateusz Chmura concura la categoria Classic Bodybuilding Medium în cadrul evenimentului organizat la Telford International Centre când a suferit o urgență medicală în timpul concursului. În urma incidentului, personalul medical a intervenit de urgență, iar competiția a fost întreruptă.

Tragedie în culturism

Potrivit informațiilor apărute după eveniment, un paramedic aflat la competiție a intervenit imediat și a început manevrele de resuscitare. La fața locului au fost solicitate serviciile de urgență, iar Midlands Air Ambulance a răspuns apelului.

Sportivul a fost transportat la un spital din apropiere, însă a murit ulterior, în ciuda eforturilor depuse pentru a-i salva viața.

Vestea decesului a fost confirmată pe 19 octombrie de Physical Culture Association (PCA), organizația care a găzduit competiția. Incidentul a provocat un val de reacții în rândul concurenților, spectatorilor și organizatorilor care au fost martori la momentele dramatice.

Un cunoscut bodybuilder a murit la 33 de ani

Tragedia este cu atât mai dureroasă cu cât Mateusz Chmura urma să împlinească 34 de ani la doar o zi după competiție. Reprezentanții PCA au transmis condoleanțe familiei și apropiaților sportivului după confirmarea decesului.

PCA British Finals este una dintre competițiile importante organizate de asociație și reunește sportivi din mai multe categorii de culturism. După producerea incidentului, concursul a fost întrerupt, însă organizatorii au decis ulterior să continue evenimentul după consultări cu participanții.

Moartea lui Mateusz Chmura a umbrit o competiție dedicată performanței sportive și atleţilor care își dedică activitatea culturismului.

Până acum, cauza oficială a decesului nu fusese făcută publică. Nu există o explicație medicală confirmată pentru prăbușirea sportivului, iar circumstanțele care au dus la tragedie nu au fost clarificate oficial. Din acest motiv, nu există deocamdată informații care să indice cauza exactă a incidentului.

CITEŞTE ŞI: Fosta iubită a lui Justin Bieber a murit la doar 34 de ani! Sahara Ray lasă în urmă o fetiță de numai câteva luni

Kim Jong-un, în comă după o hemoragie cerebrală? Ar fi fost transportat în China pentru tratament