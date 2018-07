Momente de groaza pentru parintii unei micute din Dambovita. Fetita de sase ani din localitatea damboviteana Corbii Mari a fost lovita in plin de un autoturism in timp ce traversa strada. Soferul de 40 de ani nu a vazut-o la timp si nu a mai putut frana. Se pare ca fetita traversa neregulamentar si in urma impactului a suferit rani grave. Medicii au ajuns de urgenta la fata locului dar nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Din pacate, fetita a decedat. Pe numele conducatorului auto s-a intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.

In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, rezultatul a fost 0.15 mg /l alcool pur in aerul expirat.

Trupul fetitei a fost preluat de Serviciul de Medicina Legala.